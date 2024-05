Fünf Gründe, warum Sie trotz Teuerung nach Kroatien reisen sollten

Trotz Preisanstieg ist Kroatien auch diesen Sommer wieder eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher. Wir verraten, was einen Urlaub in Kroatien so besonders macht.

War Kroatien vor einigen Jahren noch ein Geheimtipp, so entstand während und nach der Corona-Pandemie in kurzer Zeit ein regelrechter Hype um das Land in Mitteleuropa. Aus Wien erreicht man die adriatische Küste in nur fünf Autostunden - aus der Steiermark oder aus Kärnten sogar nur in drei.

Die Inflation und der Währungswechsel von Kuna auf Euro haben sich zuletzt stark auf die Preise ausgewirkt – die um rund zehn Prozent gestiegen sind. Doch abgeschreckt hat das die Touristen noch lange nicht. Rund 21 Millionen Urlauberinnen und Urlauber zählte das Adria-Paradies im Jahr 2023, darunter 8,4 Millionen aus Österreich. Auch in diesem Jahr wollen viele wieder ihren Sommerurlaub in Kroatien verbringen. Aber was macht einen Urlaub in Kroatien so sehenswert?

5 Gründe für einen Kroatien-Urlaub

Grund 1: Traumhafte Küsten

Goldenes Horn auf Brač © Getty Images ×

Das Adria-Paradies eignet sich ideal für einen Strandurlaub. Das Meer ist glasklar und in ein strahlendes Türkisblau getaucht. Die Küste entlang der Adria mit traumhaften Buchten, Stränden und Inseln bietet optimale Vorrausetzungen für Entspannung. Sandstrand ist in Kroatien ist zwar eine Seltenheit. Dafür ist das Wasser an Steinstränden deutlich schöner. Auch die malerischen Küstenstädte wie Zadar und Split machen Kroatien zu einem begehrten Ziel für Strandliebhaber.

Grund 2: Kultur und Geschichte

Altstadt in Šibenik © Getty Images ×

Neben wunderschönen Stränden hat Kroatien auch kulturell einiges zu bieten. Das Land hat eine reiche Geschichte. Antike Ruinen warten darauf, erkundet zu werden, mittelalterliche Städte warten darauf, besichtigt zu werden, und UNESCO-Weltkulturerbestätten wie den Diokletianpalast in Split oder die Altstadt von Dubrovnik lohnt es sich, zu besuchen. In Dubrovnik wurde außerdem ein Großteil der Serie „Game of Thrones“ gedreht. Wer die Augen offenhält, entdeckt einige Orte aus der Hauptstadt Königsmund wieder, wie zum Beispiel die Schwarzwasserbucht.

Grund 3: Atemberaubende Natur

Wasserfälle in Krka © Getty Images ×

Nicht nur die Küste begeistert Urlauber und Urlauberinnen. Auch die Naturlandschaften zählen zu den schönsten Europas. Ob auf den zahlreichen Inseln oder im Landesinneren, Natur-Fans haben in Kroatien vielerlei Möglichkeiten Nationalparks zu erkunden. Zum Beispiel: Die traumhaften Wasserfälle in Krkra stehen bei vielen auf der Bucket-Liste, und sind in Realität noch viel schöner als auf den Bildern.

Grund 4: Aktivurlaub für Abenteuerlustige

Die kroatische Küste ist ein Paradies zum Segeln © Getty Images ×

Für Abenteuerlustige bietet Kroatien auch viele Outdoor-Erlebnisse. Von Wassersportarten wie Tauchen, Segeln und Kajakfahren bis hin zu aufregenden Aktivitäten wie Klettern, Rafting, Fahrradfahren und Wandern gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken und erleben.

Grund 5: Optimales Klima im Sommer

Das Meer in Kroatien ist glasklar und türkis © Getty Images ×

In Kroatien scheint im Sommer fast durchweg die Sonne. An der Küste liegen die Temperaturen meist zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Das mediterrane Klima eignet sich also ideal für Sonnenanbeter, denen die Sonnenstunden in Österreich zu kurz kommen. Der optimale Reisezeitraum ist zwischen Mai und September. Im August herrscht in Kroatien Hochsommer mit über 30 Grad Celsius.