× Knappes Budget? So sparen Sie auf Städtetrips richtig viel Geld

Ein paar Tage nach London, Paris oder Amsterdam jetten ist heutzutage kein Problem. Günstige Flugpreise locken mit tollen Angeboten, doch ist man erstmal angekommen, wird alles plötzlich teuer. Folgende Kostenfallen sollten Sie vermeiden, wenn Sie bei Ihrem Städtetrip ordentlich Geld sparen wollen.

Gründe für eine Städtereise gibt es viele: Egal ob ein romantisches Wochenende zu zweit oder Neugierde auf etwas Neues. Doch einen Haken gibt es. Auch wenn es nur ein paar Tage sind, kann es ganz schön ins Geld gehen, sodass Städtetrips am Ende oft teurer sind als ein längerer Urlaub. Damit aus Ihrem Kurzurlaub kein finanzielles Fiasko wird, gibt es aber tolle Tricks und Tipps.

Günstige Reisedaten wählen

An langen Wochenenden, lokalen Feiertagen und Ferienstarts wollen besonders viele Menschen verreisen. Das Problem: Die Fluggesellschaften wissen das und da kann es schon einmal passieren, dass die Flugpreise enorm ansteigen. Viel sinnvoller kann es daher sein, seine Reisedaten zu überdenken und in einen Tag Urlaub zu investieren. Wer beispielsweise an einem Donnerstag hinfliegt und am Montag zurückkommt, kann oft viel Geld sparen.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

© Getty Images ×

Am günstigsten ist es natürlich, die Stadt zu Fuß zu erkunden. So entdeckt man den neuen Ort auch von einer völlig neuen Seite. Ganz vermeiden lassen sich Transportmittel aber wahrscheinlich nicht. Dann sollten Sie sich unbedingt die verschiedenen Ticketmodelle anschauen, denn fast jede Stadt bietet 3-Tages-Karten, die hochgerechnet viel günstiger sind, als wenn Sie jedes Ticket einzeln kaufen. Es kann sich zudem lohnen statt mit der U-Bahn auf Linienbusse umzusteigen. Diese fahren oft an den Sehenswürdigkeiten vorbei und Sie erhalten eine günstige Stadtrundfahrt.

Vorab über Events und Tickets informieren

Gerade bei sehr beliebten Sehenswürdigkeiten oder Events lohnt es sich vorab einen Blick auf die Tickets zu werfen. In manchen Städten sind die Eintrittspreise für einige Museen an bestimmten Tagen kostenlos und mit Citypässen können Sie bei den Ticketpreisen ordentlich sparen. Auch bei Tickets für Veranstaltungen gibt es häufig sogenannte Last-Minute-Tickets, wo Sie Karten kurz vor dem Beginn zu kleinerem Geld kaufen können.

Günstig essen gehen

© Getty Images ×

Essen gehen kann ganz schön ins Geld gehen, besonders, wenn man sich an den beliebten Touristen-Hotspots aufhält. Doch je weiter Sie sich vom Stadtzentrum entfernen, desto günstiger werden die Restaurants. Besonders gut und preiswert können Sie in den typischen Studentenvierteln essen gehen oder Sie fragen an der Hotelrezeption nach günstigen Insider-Tipps. Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet sich auch der Besuch eines Food-Markts an. Hier können Sie auch Gratisproben von Oliven, Salami, Käse und Co. ergattern.

Online bezahlen und Geld sparen

Organisieren Sie sich am besten alle Tickets, Eintritt- oder Fahrkarten online. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Fast bei allen Attraktionen sind die Preise online niedriger angesetzt, als wenn Sie die Karten vor Ort an der regulären Kasse besorgen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich bei klassischen Sehenswürdigkeiten oft ein Zeitfenster aussuchen können. So kommen Sie ohne langes Anstehen beim Eintritt aus, da Sie mit dem Ticket am Handy einfach durchgehen können.