× Statt Gardasee: Diese Seen in Italien kennt fast niemand

Italien ist und bleibt eines der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher:innen. Doch vor allem im Sommer ist es schwierig, einen Ort zu finden, der noch nicht von Touristen überrannt ist. Deshalb stellen wir Ihnen jetzt absolute Geheimtipps vor, die garantiert von Touristenmassen verschont sind.

Bei den schönsten Seen Italiens denken die meisten wahrscheinlich sofort an den Gardasee oder den Comersee. Kein Wunder, die Seen sind weltberühmt und locken jährlich zahlreiche Naturliebhaber an. Doch auch abseits der Touristenmassen lassen sich traumhafte Seen finden, die noch weitestgehend unbekannt sind. Wer auf der Suche nach Ruhe ist, wählt am besten einer der folgenden Seen für seinen nächsten Urlaub.

Diese traumhaften Seen in Italien kennt fast niemand

Lago d’Iseo

Ein echter Geheimtipp ist der Lago d’Iseo. Dieser befindet sich in den lombardischen Provinzen Brescia und Bergamo und liegt damit nur wenige Kilometer von Mailand entfernt. Der besonders ruhige See besteht aus dem Gletscherschmelzwasser der Alpen und verspricht ein traumhaftes Refugium in schönster Natur. Zudem befinden sich auf dem See drei Inseln, wobei die größte von ihnen auch für Urlauber:innen zugänglich ist. Reisende können hier bunte Fischerhütten, sowie einige Restaurants und schicke Unterkünfte erwarten.

Lago di Scanno

Der Lago di Scanno in der italienischen Region Abruzzo ist vor allem bei Romantiker:innen sehr beliebt. Mit seiner Herzform ist er aber nicht nur ein malerisches Urlaubsziel, sondern touristisch auch nicht überlaufen. Es gibt auch einen Strand am See, ebenso wie einen Ruder- und Tretbootverleih. Das gleichnamige Dorf liegt etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel und wurde zu den schönsten Dörfern Italiens gekürt.

Lago del Turano

Eine weitere gut gehütete Seeschönheit ist der Lago del Turano, der sich in der Region Lazio befindet. Viele Reisende beschreiben ihn als einen Ort der Ruhe, um die Seele baumeln zu lassen. Auch viele Einheimische zieht es an den künstlich angelegten See, um Ruhe und Entspannung zu finden. Umgeben von Hügeln und dichtem Wald, fügt sich dieses noch unbekannte Juwel in eine wahre Traumkulisse.

Lago Trasimeno

Unberührte Natur, malerische Orte und kulinarische Genüsse. Der Lago Trasimeno bietet alles, was man sich wünschen kann und blieb auch von Touristenmassen verschont. Große Ferienanlagen findet man hier kaum. Der See liegt im Nordwesten der regionalen Hauptstadt Perugia und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die mittelitalienische Region Umbrien zu entdecken. Zudem ist der Lago Trasimeno nur bis zu 7 m tief und verfügt über zahlreiche schöne Badebuchten.

Lago di Nemi

Nicht unweit von Italiens Hauptstadt Rom entfernt, liegt dieses versteckte Juwel. Auch die Einheimischen kommen hier zum Mittagessen her, um die wunderschöne Umgebung zu genießen. Inmitten dichter Wälder und archäologischer Ruinen lädt der Lago di Nemi zum Verweilen ein. In und um Nemi gibt es außerdem schöne Wanderrouten.