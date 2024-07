× Wien unter Top 10: Die besten Städte für eine Workation

Vormittags am Schreibtisch mit traumhafter Aussicht arbeiten und nachmittags die neue Umgebung erkunden oder am Strand entspannen. Die Option Arbeit und Urlaub zu vereinen wird immer beliebter. Ein neues Ranking zeigt die besten Städte dafür – auch Wien hat es unter die Top 10 geschafft.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Davon träumen viele. Dank flexibleren Arbeitsmodellen, Internet und Co. ist Arbeiten heutzutage von überall aus möglich. Welche europäischen Städte sich für eine sogenannte Workation am besten eignen, hat „Interhome“ in einem Ranking festgehalten. Für den Workation-Index 2024 wurden unter anderem die Qualität der Stromversorgung, des Gesundheitswesens, Wohnkosten, Pendelzeit sowie Freizeitmöglichkeiten untersucht. In folgenden Städten lassen sich Homeoffice und Urlaubsfeeling am besten vereinen.

Platz 3: Den Haag, Niederlande

Auf dem dritten Platz der Workation-Städte landet Den Haag. Am besten schneidet die niederländische Stadt bei den Faktoren Sicherheit und Gesundheit ab. Zudem punktet die Stadt mit dem Strand von Scheveningen, der zahlreiche Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten bietet. Auch kulturell kann Den Haag überzeugen. Besonders attraktiv ist das große Kunstangebot.

Platz 2: Valencia, Spanien

Auf Platz zwei folgt Valencia mit einem klaren Punktesieg in der Kategorie Sonnenschein. Das ganzjährig exzellente Wetter, entspannte Stunden auf Terrassen und inspirierende Besuche in den sieben Kunstmuseen machen die Stadt besonders attraktiv für eine Workation.

Platz 1: Luxemburg, Luxemburg

Den ersten Platz der besten Workation-Destinationen belegt Luxemburg im Herzen Europas. Der Stadtstaat bietet unberührte Natur und überzeugt mit schönen Wander- und Radwegen sowie der gemütlichen Innenstadt. Besonders hervorzuheben sind die kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel im kleinen Herzogtum. Ruhe, Sicherheit, die Infrastruktur und die Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten bringen Luxemburg in Summe an die Spitzenposition der urbanen Workation-Destinationen.

Die Top 10 Städte für eine Workation

Luxemburg Stadt, Luxemburg Valencia, Spanien Den Haag, Niederlande Tallinn, Estland Brünn, Tschechien Porto, Portugal Madrid, Spanien Prag, Tschechien Split, Kroatien Wien, Wien

Auch Wien schafft es noch in die Top 10 und punktet vor allem bei den Faktoren Sicherheit und Gesundheitssystem.