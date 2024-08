× Coolcation im Norden: Kühle Städte für Ihren nächsten City-Trip

Unterschätzte Reiseziele: Citys wie Stockholm oder Kopenhagen kennen die meisten. Im Norden Europas finden sich aber noch viele Städte-Juwele, die es zu entdecken gilt. Mit einzigartiger Architektur und inmitten atemberaubender Naturlandschaften.

Sie sind auf der Suche nach schönen Städten im hohen Norden, kennen aber Stockholm, Kopenhagen oder Helsinki bereits? Dann hätten wir von Dänemark bis Finnland noch ein paar weiße Flecken auf der Touristenkarte, die unbedingt einen Besuch wert sind...

Tallinn/Estland

Von Reisenden gerne mal übersehen wird die Hauptstadt Estlands, Tallinn. Einen aufregenden Mix aus Alt und Neu bietet die City an der Ostsee. Die Architektur der Altstadt, die von einer nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauer umschlossen ist, ist kaum von Kriegsschäden betroffen. So kann man hier hanseatische Architektur in Reinkultur bewundern, u. a. eines der am besten erhaltenen gotischen Rathäuser Europas, spätmittelalterliche Kaufmannshäuser und bedeutende Kunstwerke, wie den Totentanz aus der Werkstatt des Lübecker Malers Bernt Notke.

Vilnius/Litauen

Die Hauptstadt Litauens überzeugt mit einem beeindruckenden Ensemble barocker Kunstwerke, die Altstadt gilt als eine der besterhaltenen in Osteuropa und wird von zahlreichen Kirchen und Klöstern dominiert. Insgesamt zählt man in Vilnius mehr als 100 Kirchen, die wichtigsten sind die barocke Kirche St. Peter und Paul, die klassizistische Kathedrale und das Aušros-Tor mit der Schwarzen Madonna. Ebenfalls beeindruckend ist die Gediminas-Burg. Von dieser genießt man eine herrliche Panorama-Aussicht über die roten Ziegeldächer der Altstadt.

Roskilde/Dänemark

Roskilde ist eine der ältesten Städte Dänemarks, für viele Generationen sogar Dänemarks Hauptstadt. Vor über 1.000 Jahren legten die Wikinger hier einen Handelsplatz an, der sich zu einer bedeutenden Stadt entwickelte. Unbedingt einen Besuch wert ist hier der Roskilde Dom – eine prächtige rote Backsteinkathedrale mit schlanken Turmspitzen. Der Dom gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke Dänemarks und wurde in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO aufgenommen. Auch das Wikingerschiffsmuseum ist ein Muss. Hier erlebt man die fünf originalen Skuldelev-Wikingerschiffe.

Turku/Finnland

Eine mittelalterliche Geschichte hat die finnische Stadt Turku zu bieten und ist dennoch so modern. Zahlreiche Veranstaltungen zeugen davon, 2011 war die City sogar Europäische Kulturhauptstadt.

Im Sommer erwacht das Flussufer des Aurajoki zum Leben, hier finden sich unzählige Bars und Restaurants. Im Fluss liegen alte Segelschiffe vor Anker. Außerdem kann man Kreuzfahrten ins Schärenmeer und in die nahegelegene Stadt Naantali unternehmen. Vom Fährhafen Turkus setzen täglich Fähren über die Ostsee nach Schweden über.

Tampere/Finnland. „Manchester Finnlands“ trägt diese City zwischen den Seen Nasijarvi und Pyhajarvi als Beiname. Kein Wunder, ist die Stadt doch zum Zentrum des kulturellen Lebens in Finnland avanciert. Tampere bietet Industriegeschichte, Veranstaltungen, Konzerte, Theater, originelle und einzigartige Museen (Spionagemuseum und das letzte Lenin-Museum!) sowie lokales Design, das man einfach erleben muss.

Aalborg/Dänemark

Die dänische Stadt wurde in einer Studie zur glücklichsten Stadt Europas gekürt. Vielleicht liegt es ja an der Vielzahl an Erlebnissen, die hier Groß und Klein geboten werden. So gibt’s an der Hafenfront herrliche Kulinarik und tolle Stimmung am Limfjord und einiges zu sehen. Beispielsweise die zahlreichen Fachwerkvillen, welche dereinst von den reichen Kaufleuten der Stadt, wie zum Beispiel Jorgen Olufsen, erbaut wurden. Aber auch moderne Kunst hat hier ihren Platz, wie das futuristische Utzon Center an der Hafenpromenade, das letzte Werk von Jørn Utzon – dem Architekten des Opernhauses in Sydney.

Reykjavik/Island

Die Hauptstadt Islands liegt malerisch auf einer Halbinsel, im Hintergrund erhebt sich das Blafjöl-Gebirge. Hier finden sich zahlreiche Museen und Galerien, das Parlamentsgebäude und die größte Kirche Islands. Top-Touristenattraktion: die nahe gelegene Blaue Lagune, ein geothermisches Spa. Berühmt ist auch das Nachtleben von Reykjavik mit unzähligen Klubs und Bars, die am Wochenende oft bis 4.30 Uhr geöffnet haben.

Trondheim/Norwegen

Die drittgrößte Stadt Norwegens bezaubert mit kunterbunten Häusern und einer Vielzahl von beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, z. B. der Kathedrale, die über dem Grab des heiligen Olav errichtet wurde und Nationalheiligtum Norwegens ist. Trondheim ist auch ein Eldorado für Feinschmecker. Hier legt man stärksten Fokus auf lokale Lebensmittel, viele Pubs, Cafés und Restaurants bieten eine große Auswahl an exzellenten, lokal gebrauten Bieren.

Uppsala/Schweden

In der Nähe der Hauptstadt Stockholm befindet sich diese alte Studentenstadt. Highlights hier sind die mittelalterliche Kathedrale, der Königspalast aus dem 17. Jahrhundert, die alte Universität Skandinaviens, das Haus Carl von Linnés und Runensteine, die über die ganze Stadt verteilt sind. Zudem finden sich in Uppsala wunderschöne Parks.