× Urlaub am Film-Set: Diese Hotels machen es möglich

Urlaub am Filmset? Kein Problem! Diese außergewöhnlichen Hotels kennen Sie aus Kino und Fernsehen.

Was macht einen wirklich guten Film aus? Ein spannendes Drehbuch, eine herausragende Besetzung, eine gelungene Inszenierung – und die richtige Kulisse. Es ist kein Wunder, dass man sich im Kino oder vor dem Fernseher gelegentlich denkt, da möchte man auch mal Urlaub machen. „Setjetting“ nennt man den Reisetrend, der Urlauber:innen an Filmsets rund um den Globus befördert.

Haben Sie das schon gesehen?

Manche Drehorte sind leichter zu erreichen als andere. Ganz schnell landet man zum Beispiel in dem spannenden Spionagethriller „Red Sparrow“, in dem Jennifer Lawrence als russische Ballerina von der CIA rekrutiert und auf eine heikle Mission geschickt, die sie nach London führt. Gedreht wurde im zentral gelegenen Luxushotel Corinthia, das wenige Schritte vom Trafalgar Square entfernt ist. Die eleganten Suiten sind in stimmigen Farbwelten gestaltet und überraschen die Gäste mit liebevollen Details. Der Charakter des Gebäudes aus dem Jahr 1885 wurde dabei nicht außer Acht gelassen.

© Corinthia London ×

Luxus und Eleganz findet man auch in der Villa Igiea. Die sizilianische Fünf-Sterne-Residenz ist der pittoreske Schauplatz der zweiten Staffel des HBO-Hits „The White Lotus“, der von einem Luxusresort und seinen sehr eigenwilligen Gästen erzählt. Hochwertiger Carrara-Marmor und Antiquitäten, sizilianische Fliesen und ruhige Farben, die sich an der Natur orientieren, die das Hotel umgibt, fügen sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen.

© Villa Igiea ×

Eine Welt aus 1001 Nacht betritt man, wenn man ins La Mamounia kommt. Dem Reiz des berühmten Hotels in Marrakesch verfiel schon Kultregisseur Alfred Hitchcock, der hier 1956 den Thriller „Der Mann, der zu viel wusste“ drehte. Zuletzt diente das orientalische Palasthotel als Kulisse für die Netflixserie „Inventing Anna“, die die Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin erzählt. Das La Mamounia spiegelt die vielfältige Kultur Marokkos wider. Aufwändige Verzierungen, leuchtende Farben, glänzendes Gold und schweres Holz fangen die Lebendigkeit des Landes ein und machen den Aufenthalt zu einem fantastischen Erlebnis – fast wie im Märchen.

© La Mamounia ×

Auch das Le Bristol in Paris ist weltbekannt. Woody Allen wählte das Nobelhotel aus, um die Komödie „Midnight in Paris“ zu drehen. Ihn überzeugte der Charme des Hotels, das dem Pariser Stil huldigt.