Urlauben wie die Stars: Das sind die besten Hotels der Welt

Einmal Urlauben wie die großen Stars? Wer sich für das nächste Traumdomizil noch nicht entschieden hat - und das nötige Kleingeld hat - kann sich unter den 1000 besten Hotels der Welt umsehen.

Man nehme mehr als 300 Reiseführer, Rankings, Medien und Kundenbewertungen, jage sie durch einen speziellen Algorithmus – und am Ende kommt das "La Liste"-Ranking der 1000 besten Hotels der Welt heraus. In einer Aussendung heißt es dazu, man wolle "die Bestenliste der Bestenlisten“ sein.

Das beste Hotel der Welt liegt in Italien

Zum weltbesten Hotel kürt "La Liste“ eine besondere Adresse im Nachbarland: Das Hotel Cipriani in Venedig. Das Fünfsternehaus gehört zu der Prestige-Hotelkette Belmond Hotels und liegt auf der Insel Giudecca, nur fünf Minuten mit dem Boot vom Markusplatz entfernt. Hier trifft altes Geld auf zeitlosen Italo-Chic. Zu den Stammgästen zählen Angelina Jolie, George Clooney und Elton John.

Die Top-10 Hotels der Welt

In den Top Ten finden sich Luxusdomizile von Shanghai bis Vitznau. Insgesamt dominiert allerdings die amerikanische Hotellerie das Ranking.

Cipriani, A Belmond Hotel, Venedig, Italien The Peninsula, Chicago, Amerika Waldorf Astoria, Cabo San Lucas, Mexiko Cheval Blanc, Saint-Barthélemy L'Ermitage Beverly Hills, Los Angeles, Amerika The Peninsula, Shanghai China The Oberoi Udaivilas, Udaipur, Indien La Réserve, Paris, Frankreich Il San Pietro di Positano, Positano, Italien Park Hotel, Vitznau, Schweiz

Auch die heimische Hotellerie ist in dem "La Liste"-Ranking mehrmals vertreten. Das Hotel Almhof Schneider und das Burg Vital Resort in Vorarlberg sowie das Hotel Tofana Royal, das Interalpen Hotel Tyrol, Das Central, das Ayurveda Resort Sonnhof und das Schlosshotel Ischgl in Tirol zählen alle zu den Top 1000 Hotels der Welt.