Das allererste Boutique-Hotel des legendären Schuhdesigners ist an Glamour und Stil kaum zu übertreffen!

Das portugiesische Dorf Melides fühlt sich immer noch wie ein gut gehütetes Geheimnis an. Obwohl der Ort nur 1 Stunde 30 Minuten südlich von Lissabon und 20 Minuten von Comporta entfernt liegt, scheint die Zeit in dem Ort seit dem 19. Jahrhundert fast eingefroren zu sein. In seiner Mitte befindet sich ein gepflasterter Dorfplatz, mit familiengeführten Restaurants und Reihen an Cottages mit Terrakottadächern. Doch ein neues Hotel zieht ein stilvolles neues Publikum an und verwandelt die Region langsam in eines der angesagtesten Reiseziele des Landes: Vermelho , das erste Hotel des legendären Schuhmachers Christian Louboutin.

© HOTEL VERMELHO MELIDES ×

Modedesigner wird Hotelier

Der Designer, der seit den 90er Jahren Häuser in Lissabon und Comporta besitzt, stieß vor etwas mehr als einem Jahrzehnt auf Melides. Er kaufte sich ein Fischerhaus am Ufer und kehrt weiterhin zweimal im Jahr zurück, sowohl zum Arbeiten als auch zum Entspannen (zu seinem inzwischen erweiterten Anwesen gehört ein Atelier mit Panoramablick auf das Wasser). Seine Hoffnung ist es, mit Vermelho die raue natürliche Schönheit seiner Umgebung mit Besuchern zu teilen, die diese Provinz zuvor möglicherweise zugunsten der größten Städte Portugals oder der Algarve umgangen hätten.

Hotel Vermelho

Seine Boutique-Unterkunft beinhaltet 13 Zimmer. Das Äußere wurde mit Hilfe der portugiesischen Architektin Madalena Caiado so gestaltet, dass es sich mit puderblauen und weißen Wänden und sanft geneigten Dächern nahtlos der Umgebung anpasst. Sobald sich jedoch die Türen öffnen, entfalten sich stilvolle, bunte portugiesische Details.