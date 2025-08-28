Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Was war das?

Mysteriöser Signalton lässt ganz Wien rätseln

28.08.25, 19:49 | Aktualisiert: 28.08.25, 20:53
Ein lauter Piepton riss Bewohner im Westen Wiens in der Nacht auf Mittwoch aus dem Schlaf.

Wien. In der Nacht auf Mittwoch, den 27. August, wurden zahlreiche Bewohner des westlichen Wiens von einem lauten, durchdringenden Signalton aus dem Schlaf gerissen. Gegen 4 Uhr früh ertönte der Ton mehrmals und war in mehreren Bezirken – von Rudolfsheim-Fünfhaus über Penzing und Ottakring bis nach Hietzing – deutlich zu hören. Laut "MeinBezirk" gibt es Berichte, dass der Ton sogar bis Neuwaldegg wahrgenommen worden. Gegen 7 Uhr soll das Geräusch erneut kurz aufgetreten sein.

Reddit: Rätsel um Signalton
© reddit/Plantify_3

Ganze Stadt rätselt: Was hat es mit dem Signalton auf sich?

Die Ursache ist bisher ungeklärt. In sozialen Medien wird heftig spekuliert: Einige vermuteten eine defekte Alarmanlage eines Zuges am Westbahnhof, wie es bereits bei einem ähnlichen Vorfall im Vorjahr der Fall gewesen war. Aber weder ÖBB noch Polizei wissen auf oe24-Nachfrage mehr über den diesmaligen Vorfall. Auch die Wiener Berufsfeuerwehr rätselt über die Herkunft des Tons vom vergangenen Mittwoch.

Verunsicherung, aber humorvolle Reaktionen

Der Signalton sorgte nicht nur für Verunsicherung, sondern auch für humorvolle Reaktionen. Während viele User von einer beängstigenden Erfahrung berichteten, nahmen andere es mit Humor: "Ich hab's im 12. auch gehört. Nachdem ich zuvor von einer Alieninvasion geträumt hatte, war das dann ziemlich beängstigend. Und nein, ich glaub nicht an Aliens", schreibt eine andere Userin süffisant. "War mein Wasserkocher, sorry", heißt es in einem Facebook-Kommentar.

Fest steht: Die nächtliche Ruhestörung bleibt vorerst ein Rätsel und beschäftigt weiterhin ÖBB, Polizei und die Wiener Bevölkerung.

