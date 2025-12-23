Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Last-Minute-Geschenk-Idee: Pleyel Neujahrskonzert
© Janacek Quartett

Untern Christbaum

Last-Minute-Geschenk-Idee: Pleyel Neujahrskonzert

23.12.25, 12:40
Teilen

Hier für Kurzentschlossene noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk: Wie wäre es denn mit Karten für das Pleyel Neujahrskonzert 2026?

Liebhaber klassischer Musik werden sich freuen über das Neujahrskonzert im Pleyelzentrum Ruppersthal am 10. Jänner 2026 um 14 Uhr. Mit Buffet gegen freie Spende. Das Programm des Neujahrskonzertes umfasst Pleyelquintette, gespielt vom Janacek Quartett und ein Flötenkonzert mit der Solistin Wally Hase und weiteren vier Bläsern. 

Das Janáček Quintettett ist ein weltberühmtes, tschechisches Streichquartett, das 1947 gegründet wurde und nach dem mährischen Komponisten Leos Janáček benannt ist. Es ist bekannt für seine Interpretationen von klassischem und modernem Repertoire, insbesondere aber für die leidenschaftlichen und emotionalen Aufführungen. 

Seit Oktober 2018 ist Wally Hase Univ. Professorin für Flöte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.Wally Hase führt ein reiches Konzertleben mit Recitals, Solokonzerten sowie Kammermusik und gibt Meisterkurse in Europa, Australien, Asien und Südamerika. Das Pleyel- Kulturzentrum ist in 3701 Ruppersthal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden