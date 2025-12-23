Last-Minute-Geschenk-Idee: Pleyel Neujahrskonzert

Hier für Kurzentschlossene noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk: Wie wäre es denn mit Karten für das Pleyel Neujahrskonzert 2026?

Liebhaber klassischer Musik werden sich freuen über das Neujahrskonzert im Pleyelzentrum Ruppersthal am 10. Jänner 2026 um 14 Uhr. Mit Buffet gegen freie Spende. Das Programm des Neujahrskonzertes umfasst Pleyelquintette, gespielt vom Janacek Quartett und ein Flötenkonzert mit der Solistin Wally Hase und weiteren vier Bläsern.

Das Janáček Quintettett ist ein weltberühmtes, tschechisches Streichquartett, das 1947 gegründet wurde und nach dem mährischen Komponisten Leos Janáček benannt ist. Es ist bekannt für seine Interpretationen von klassischem und modernem Repertoire, insbesondere aber für die leidenschaftlichen und emotionalen Aufführungen.

Seit Oktober 2018 ist Wally Hase Univ. Professorin für Flöte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.Wally Hase führt ein reiches Konzertleben mit Recitals, Solokonzerten sowie Kammermusik und gibt Meisterkurse in Europa, Australien, Asien und Südamerika. Das Pleyel- Kulturzentrum ist in 3701 Ruppersthal.