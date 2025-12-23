Die Wartezeit aufs Christkind verkürzen

Nur noch wenige Stunden, bis das Christkind kommt.

Je näher der Heilige Abend rückt, desto langsamer scheint für Kinder die Zeit zu vergehen. Jeder Morgen beginnt mit dem Blick auf den Kalender, jede Nacht zählt ein weiteres „Schlafen bis zum Christkind“. Das ist jetzt zar vorbei, aber die Stunden bis zur Bescherung fühlen sich dennoch unendlich an.

Ausflüge und kleine Rituale helfen, den Fokus vom Warten auf das Erleben zu lenken. Besonders stimmungsvoll sind Ziele, an denen Weihnachten nicht nur Dekoration ist, sondern gelebt wird. Rund um Steyr etwa gibt es eine eigene kleinen Welt: Weihnachtspost, Lichter, historische Kulissen und leise Bahnfahrten lassen Kinder tief in die Weihnachtsgeschichte eintauchen – ohne Eile, ohne Reizüberflutung.

© OÖ Tourismus

Auch in der Stadt Linz lassen sich besondere Momente schaffen. Der Pöstlingberg in Linz verbindet Märchen, Tiere und winterliche Atmosphäre. Während Kinder staunen, basteln oder Tiere beschenken, verlieren sie ganz nebenbei das Zeitgefühl. Ähnlich wirkt ein abendlicher Spaziergang durch leuchtende Winterlandschaften wie am Grünberg in Gmunden, wo tausende Lichter die Dunkelheit in Magie verwandeln.

Wer Tradition und Kreativität verbinden möchte, findet in Regionen wie Pyhrn-Priel adventliche Handwerksangebote, bei denen Kinder selbst gestalten dürfen – vom Kerzenziehen bis zum Lebkuchenverzieren. Diese Tätigkeiten entschleunigen und geben Weihnachten wieder seinen ursprünglichen Charakter: gemeinsam etwas entstehen zu lassen.

© OÖ TOurismus

Und manchmal braucht es gar kein großes Programm. Eine winterliche Kutschenfahrt durch die Landschaft des Mühlviertels, das rhythmische Geräusch der Hufe, warme Getränke danach – all das schafft Ruhe in einer Zeit, die oft zu laut ist.

So wird das Warten auf das Christkind nicht kürzer, aber leichter. Weitre Infos auf ooetourismus.at