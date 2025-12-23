WKNÖ-Betriebsbesuch bei Goldschmied Surin/St. Pölten: Traditioneller Fachhandel stärkt Innenstadt

Qualität, Regionalität und persönliche Beratung: Beim Besuch von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Bez.Obmann Mario Burger wurde deutlich, warum Goldschmied Surin seit Jahren zu den Vorzeigebetrieben des St. Pöltner Handels zählt – ein zentraler Partner der Regionalitätskampagne #ichkauflokal ist.

Goldschmied Surin ist seit vielen Jahren ein Paradebeispiel für Fachkompetenz, persönliche Beratung sowie hochwertige Schmuck- und Uhrenkultur im Herzen von St. Pölten. Der familiengeführte Traditionsbetrieb ist fest in der Landeshauptstadt verwurzelt und verbindet handwerkliche Qualität mit zeitgemäßem Service. Damit ist das Unternehmen nicht nur ein wichtiger Bestandteil des lokalen Handels, sondern auch Partnerbetrieb der WKNÖ-Regionalitätskampagne #ichkauflokal.

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger, Goldschmied Edwin Surin und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. v. l. © David Schreiber

WKNÖ-Spitze vor Ort: Austausch mit einem Vorzeigebetrieb

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs in der St. Pöltner Innenstadt machten sich Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), und Mario Burger, WKNÖ-Bezirksstellenobmann von St. Pölten, persönlich ein Bild vom Unternehmen.

„Goldschmied Surin steht beispielhaft für das, was den niederösterreichischen Handel ausmacht: Fachwissen, persönliche Kundenbeziehungen und eine starke Verwurzelung in der Region. Solche Betriebe sind unverzichtbar für die Attraktivität unserer Städte“, unterstreicht WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die Bedeutung regionaler Fachbetriebe.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für St. Pölten

Auch Bezirksstellenobmann Mario Burger betont die Rolle des Traditionsbetriebs für die Landeshauptstadt: „Goldschmied Surin ist seit Jahren eine verlässliche Größe im St. Pöltner Stadtbild. Der Betrieb sichert Arbeitsplätze, stärkt die Kaufkraft vor Ort und zeigt, wie wichtig qualitätsvoller Fachhandel für eine lebendige Innenstadt ist.“ Lokale Betriebe wie Goldschmied Surin tragen wesentlich dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen – ein klarer Standortvorteil gegenüber anonymen Einkaufsformen.

Lokal einkaufen heißt, die Region stärken

„Jeder Einkauf im lokalen Handel ist eine bewusste Entscheidung für unsere Region – für Betriebe, Arbeitsplätze und vitale Ortskerne“, betonen Burger und Ecker unisono. Gleichzeitig bleibe jeder Euro, der im Ort ausgegeben wird, in der Region und wirke dort mehrfach weiter. Diese Bedeutung wird auch durch aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria zum Weihnachtsgeschäft 2025 bestätigt:

36 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollten verstärkt im eigenen Ort einkaufen.

22 Prozent griffen bewusst häufiger zu regionalen Produkten.

22 Prozent planten ihre Einkäufe gezielt in österreichischen Onlineshops.

Regionalitätskampagne #ichkauflokal: Starker Impuls für NiederösterreichMit der branchenübergreifenden Regionalitätskampagne #ichkauflokal setzt sich die Wirtschaftskammer Niederösterreich klar für den regionalen Einkauf ein. Über die Plattform sind aktuell 24 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs abdecken – von Amstetten über St. Pölten bis Wiener Neustadt.Die Gutscheine ermöglichen es, aus einer Vielzahl regionaler Angebote zu wählen und gleichzeitig den heimischen Handel nachhaltig zu stärken – ein Modell, das Konsument:innen und Betriebe gleichermaßen unterstützt.