ÖBB bringen Friedenslicht nach St. Pölten

Seit 39 Jahren bringen die ÖBB das leuchtende Symbol des Friedens in Österreichs Landeshauptstädte und von dort aus weiter in die Regionen.

In St. Pölten wurde das Friedenslicht heute an Stadt, Land und Blaulichtorganisationen übergeben, damit es am 24.12. abgeholt werden kann. Traditionell wird das Friedenslicht, das zu Weihnachten rund um die Welt wandert, in Betlehem, in der Geburtskirche Jesu, entzündet. Aufgrund der Situation im Nahen Osten wurde das auch heuer von einem Kind aus Bethlehem gemacht, nach dem Transport nach Österreich hat Florian Mitter aus Vorderweißenbach (OÖ) als heuriges Friedenslichtkind das leuchtende WeihnachtssymbolIn übernommen und so kann es auch heuer wieder in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt werden, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet.

ÖBB bringen Friedenslicht in alle Bundesländer

© ÖBB

Einmal im Jahr fährt das strahlende Friedenssymbol gemeinsam mit zahlreichen Reisenden mit der Bahn. Auch in diesem Jahr bringen die ÖBB das Licht wieder in alle Bundesländer – heute ist es in Niederösterreich angekommen. Am 24. Dezember kann das Friedenslicht in Niederösterreich bei zahlreichen Dienststellen von Blaulichtorganisationen wie Rotes Kreuz, Samariterbund und Feuerwehr sowie an einigen Bahnhöfen abgeholt werden.