Mädchen (13) bei Krampuslauf durch Bengalo verletzt
Mädchen (13) bei Krampuslauf durch Bengalo verletzt

11.12.25, 15:17
Ein Krampus mit einer Bengalo-Fackel zerrte eine 13-jährige Zuschauerin über die  Absperrgitter - das Mädchen erlitt Verbrennungen.

Sbg. Eine 13-Jährige ist bei einem Krampuslauf in Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) verletzt worden. Laut Polizei wurde sie von einem Krampus, der eine angezündete Bengalo-Fackel hinter sich her schleifte, am Oberarm über ein Absperrgitter gezerrt. Dabei fiel die Pinzgauerin auf die Fackel und erlitt Verbrennungen. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 7. Dezember. Der Beschuldigte, ein 19-jähriger Pinzgauer, wurde nun anhand eines privaten Videos ausgeforscht.

Die Verletzungen des Mädchens mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Pyrotechnische Gegenstände waren bei dieser genehmigten Veranstaltung, die 400 bis 500 Besucher und Besucherinnen angelockt hatte, untersagt, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte. Der 19-Jährige und die Obmänner der teilgenommenen Krampuspassen werden wegen fahrlässiger Körperverletzung beziehungsweise wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt.

