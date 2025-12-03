Alles zu oe24VIP
"Verbotene Stadt" im KHM: 76 Meisterwerke erstmals in Europa
"Verbotene Stadt" im KHM: 76 Meisterwerke erstmals in Europa

03.12.25, 12:00
Das Kunsthistorische Museum zeigt die Ausstellung „Chinesische Kunst aus der Verbotenen Stadt“. 76 Exponate aus dem 18. Jahrhundert, darunter Jade-, Porzellan- und Lackarbeiten, werden erstmals in Europa präsentiert. 

Das KHM holt einen Teil der Sammlung des Pekinger Palastmuseums nach Wien. Gezeigt werden kunstvoll gearbeitete Schnupftabakfläschchen, Uhren mit drehenden Blumen, drachenverzierte Spiegel und fein verzierte Pinselhalter.

Zentrales Objekt ist das riesige Ruyi-Zepter aus vergoldeter Bronze, das 1897 von Prinz Gong dem Hof geschenkt wurde. Mit der Schau feiert das Museum zugleich das 55-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Österreich.

Die Ausstellung legt Zeugnis ab von der filigranen Handwerkskunst der chinesischen Kultur des 18. Jahrhunderts und symbolisiert den kulturellen Austausch zwischen Ost und West.

