Feuerwehren verhinderten Großbrand neben Wohnhaus

Der Einsatz von sechs Feuerwehren hat am Samstag einen Großbrand in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck verhindert.

OÖ. Ein Werkstattgebäude an der Drachenwand war zu Mittag in Brand geraten, nur wenige Meter daneben stehe ein kürzlich renoviertes Wohnhaus, wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee informierte. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Wasserknappheit am Einsatzort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst. Die 102 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen.

Die Rauchsäule war schon von Weitem sichtbar. Die Einsatzkräfte, die als erstes eintrafen, starteten sofort einen Innen- und Außenangriff, schilderte Einsatzleiter Florian Schallauer. Besonders gefordert seien die Atemschutzträger im Dachboden der Werkstatt gewesen, welcher voll mit Dämmungsmaterial war. Das Durchkämpfen zum Brandherd sei nur auf allen vieren möglich gewesen. Die rasche Entdeckung des Feuers bei Tageslicht und der schnelle Löscheinsatz hätten einen größeren Schaden verhindert. Verletzt wurde offenbar niemand.