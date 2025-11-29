Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
kleinflugzeug
© getty/Symbolbild

Unbekannte Gründe

Flugzeug musste auf Südautobahn notlanden

29.11.25, 16:18
Teilen

Am Samstagnachmittag musste aus derzeit unbekannten Gründen ein Flugzeug auf der A2 Südautobahn zwischen Hermagor und Arnoldstein landen.

Die Landespolizeidirektion Kärnten hat auf Medienanfragen geantwortet, dass ein Flugzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Italien gelandet ist. Dabei handele es sich um ein Klein- oder Segelflugzeug.

Die Polizei ist vor Ort und untersucht die Situation. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt, so die ersten Berichte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden