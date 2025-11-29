Flugzeug musste auf Südautobahn notlanden

Am Samstagnachmittag musste aus derzeit unbekannten Gründen ein Flugzeug auf der A2 Südautobahn zwischen Hermagor und Arnoldstein landen.

Die Landespolizeidirektion Kärnten hat auf Medienanfragen geantwortet, dass ein Flugzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Italien gelandet ist. Dabei handele es sich um ein Klein- oder Segelflugzeug.

Die Polizei ist vor Ort und untersucht die Situation. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt, so die ersten Berichte.