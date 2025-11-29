Influencerin wurde ermordet und im Wald verscharrt

Traurige Gewissheit im Fall von Influencerin Stefanie P. Die Grazerin wurde offenbar von ihrem Ex-Freund ermordet und im Wald verscharrt. Slowenische Polizisten fanden heute, 29. November 2025, die Leiche der seit Sonntag, 23. November 2025, vermissten Frau.
Der Ex-Freund der Influencerin brach sein Schweigen. Er ist geständig!
- Vermisste Influencerin: Polizei hat neue Spur, Ex-Freund hat ausgesagt
- Neue Details: Ex-Freund von Influencerin sprach mit der Polizei
- Vermisste Influencerin: Das ist das Fluchtauto von ihrem Ex
Verscharrt im Wald
Nach dem Verhör führte er die Polizei schließlich in ein Waldstück in Slowenien, wo er Stefanie P. offenbar verscharrt hat. Sein Schweigen brach der 31-Jährige nach längerem Verhör mit der Polizei.
Lange Suche
Seit Tagen hatten slowenische Einsatzkräfte – unterstützt von Drohnen, Diensthunden und Spezialkräften – Wälder, Siedlungsgebiete und schwer zugängliches Terrain durchsucht.
Ex-Freundin erwürgt
Laut Medienberichten soll der Mann seine ehemalige Freundin erwürgt haben. Danach packte er sie in einen Koffer und vergrub sie anschließend im Wald im Nachbarland Slowenien.
Der Mann war Anfang der Woche nahe der Grenze bei Šentilj festgenommen worden – in unmittelbarer Nähe seines brennenden Autos. Seitdem stand er im Zentrum der Ermittlungen. Bereits Samstagvormittag sind zwei weitere Verdächtige - der Bruder und der Stiefvater des 31-Jährigen - wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini genommen worden.
Die weiteren Hintergründe der Tat sind noch unklar.