Influencerin wurde ermordet und im Wald verscharrt

Traurige Gewissheit im Fall von Influencerin Stefanie P. Die Grazerin wurde offenbar von ihrem Ex-Freund ermordet und im Wald verscharrt. Slowenische Polizisten fanden heute, 29. November 2025, die Leiche der seit Sonntag, 23. November 2025, vermissten Frau.

Der Ex-Freund der Influencerin brach sein Schweigen. Er ist geständig!

© oe24

Verscharrt im Wald

Nach dem Verhör führte er die Polizei schließlich in ein Waldstück in Slowenien, wo er Stefanie P. offenbar verscharrt hat. Sein Schweigen brach der 31-Jährige nach längerem Verhör mit der Polizei.

Lange Suche

Seit Tagen hatten slowenische Einsatzkräfte – unterstützt von Drohnen, Diensthunden und Spezialkräften – Wälder, Siedlungsgebiete und schwer zugängliches Terrain durchsucht.

© instagram

Ex-Freundin erwürgt

Laut Medienberichten soll der Mann seine ehemalige Freundin erwürgt haben. Danach packte er sie in einen Koffer und vergrub sie anschließend im Wald im Nachbarland Slowenien.

© Links: Stefanie P. mit Hund "Marlow", rechts: der verdächtige Ex-Freund (privat)

© Instagram

Der Mann war Anfang der Woche nahe der Grenze bei Šentilj festgenommen worden – in unmittelbarer Nähe seines brennenden Autos. Seitdem stand er im Zentrum der Ermittlungen. Bereits Samstagvormittag sind zwei weitere Verdächtige - der Bruder und der Stiefvater des 31-Jährigen - wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini genommen worden.

Die weiteren Hintergründe der Tat sind noch unklar.