Vermisste Influencerin: Polizei hat neue Spur, Ex-Freund hat ausgesagt

Die Ermittlungen im Fall der seit Sonntag vermissten Grazer Influencerin (31) kommen voran.

Nachdem ihr 31-jähriger Ex-Freund am Freitag an Österreich ausgeliefert und in Graz erstmals einvernommen wurde, berichten die steirischen Behörden von „Fortschritten“. Der Tatverdächtige, der zuvor gegenüber slowenischen Ermittlern geschwiegen hatte, zeigt sich nun zunehmend kooperationsbereit.

Der Mann war Anfang der Woche nahe der Grenze bei Šentilj festgenommen worden – in unmittelbarer Nähe seines brennenden Autos. Seitdem steht er im Zentrum der Ermittlungen. Nach der Auslieferung nach Österreich konnten Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark zum ersten Mal direkt mit ihm sprechen. Was genau der 31-Jährige ausgesagt hat, bleibt vorerst unter Verschluss. Die Angaben müssten überprüft werden, heißt es. Eine frühzeitige Veröffentlichung könnte den Erfolg der Ermittlungen gefährden. Medien werden ausdrücklich gebeten, nicht zu spekulieren.

© instagramm

Parallel zur Auswertung der neuen Hinweise wird die groß angelegte Suche nach der Vermissten fortgeführt. Seit Tagen durchsuchen slowenische Einsatzkräfte – unterstützt von Drohnen, Diensthunden und Spezialkräften – Wälder, Siedlungsgebiete und schwer zugängliches Terrain. Durch neue Ermittlungsansätze soll das Suchgebiet jetzt weiter eingegrenzt werden.

© instagramm

Auch im familiären Umfeld des Tatverdächtigen gab es am Samstag eine entscheidende Entwicklung: Über zwei Männer, die in dieser Woche bereits festgenommen worden waren, wurde Untersuchungshaft verhängt. Bei ihnen bestehe Verdunkelungsgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Von der vermissten 31-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur.