WKNÖ-Betriebsbesuch bei Goldschmied Surin

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), und St. Pöltens Bezirksstellenobmann Mario Burger zu Gast bei einem Traditionsbetrieb der Regionalitätskampagne #ichkauflokal. Er sagt: "Lokale Betriebe wie Goldschmied Surin stehen für Qualität, Vertrauen und lebendige Innenstädte.“

Goldschmied Surin ist seit vielen Jahren ein Paradebeispiel für Fachkompetenz, persönliche Beratung und hochwertige Schmuck- und Uhrenkultur im Herzen von St. Pölten. Als familiengeführter Traditionsbetrieb ist das Unternehmen fest in der Landeshauptstadt verankert und verbindet handwerkliche Qualität mit zeitgemäßem Service. Damit ist Goldschmied Surin ein wichtiger Bestandteil des lokalen Handels und Partnerbetrieb der WKNÖ-Regionalitätskampagne #ichkauflokal.



Im Zuge eines Betriebsbesuchs bei Goldschmied Surin in der St. Pöltner Innenstadt machten sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und St. Pöltens WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger ein Bild vom Unternehmen. Wolfgang Ecker betont: "Goldschmied Surin steht beispielhaft für das, was den niederösterreichischen Handel ausmacht: Fachwissen, persönliche Kundenbeziehungen und eine starke Verwurzelung in der Region. Solche Betriebe sind unverzichtbar für die Attraktivität unserer Städte.“ Bezirksstellenobmann Mario Burger kennt die Bedeutung des Betriebs für die Landeshauptstadt: "Goldschmied Surin ist seit Jahren eine verlässliche Größe im St. Pöltner Stadtbild. Der Betrieb sichert Arbeitsplätze, stärkt die Kaufkraft vor Ort und zeigt, wie wichtig qualitätsvoller Fachhandel für eine lebendige Innenstadt ist.“

Und: "Jeder Einkauf im lokalen Handel ist eine bewusste Entscheidung für unsere Region – für Betriebe, Arbeitsplätze und vitale Ortskerne“, betonen Burger und Ecker die Bedeutung des lokalen Einkaufs. Gleichzeitig bleibe dabei jeder Euro, der im Ort ausgegeben wird, in der Region. Das belegen auch Zahlen der KMU Forschung Austria zum Weihnachtsgeschäft 2025. 36 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollten heuer verstärkt im eigenen Ort einkaufen, 22 Prozent griffen bewusst häufiger zu regionalen Produkten und 22 Prozent haben den Einkauf in österreichischen Onlineshops geplant.

Regionalitätskampagne #ichkauflokal

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich spricht sich klar für die Regionalität in Niederösterreich aus. Über diese Plattform sind derzeit 24 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs abdecken – von Amstetten über St. Pölten bis nach Wiener Neustadt. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.