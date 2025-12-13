Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -0.98% Andritz AG 62.75 aktien down -1.8% BAWAG Group AG 121.30 aktien down -1.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.71% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -3.38% EVN AG 26.850 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 95.50 aktien down -4.07% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 47.220 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +0.32% PORR AG 30.450 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.100 aktien down -1.64% SBO AG 27.700 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.840 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.30 aktien up +4.22% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 38.840 aktien down -0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
Kündigung
© Getty

Kurioser Fall

Frau (22) entlassen, weil sie zu früh in der Arbeit war

13.12.25, 13:28
Teilen

Ein Gericht gab dem Arbeitgeber nun Recht. 

In einem außergewöhnlichen arbeitsrechtlichen Fall hat das Sozialgericht in Alicante (Spanien) entschieden, dass ein Arbeitgeber eine Mitarbeiterin rechtmäßig kündigen durfte – obwohl der ursprüngliche „Verstoß“ darin bestand, regelmäßig zu früh am Arbeitsplatz zu erscheinen.

Die 22-jährige Angestellte eines Logistikunternehmens hatte über einen langen Zeitraum hinweg stets etwa 40 bis 45 Minuten vor ihrem vertraglich festgelegten Arbeitsbeginn bei der Arbeit gestempelt – also deutlich vor dem offiziellen Schichtbeginn. Obwohl frühes Erscheinen offiziell bei vielen Unternehmen als Engagement gilt, sah das Management darin in diesem Fall ein Problem: Die Frau hatte keine zugewiesenen Aufgaben, störte die interne Ordnung und ignorierte wiederholt die klaren Anweisungen ihres Arbeitgebers, erst pünktlich um 7:30 Uhr zu erscheinen.

Schwerer Pflichtverstoß

Vor der Kündigung hatte das Unternehmen die Mitarbeiterin mehrfach schriftlich abgemahnt und ermahnt, ihr Verhalten zu ändern. Doch trotz der Warnungen setzte sie ihr zu frühes Erscheinen fort – teilweise versuchte sie sogar, sich per Arbeits-App einzuloggen, bevor der Arbeitstag offiziell begonnen hatte.

Das Gericht stufte diese fortgesetzte Missachtung der Anweisungen als schweren Pflichtverstoß ein. Nach spanischem Arbeitsrecht – konkret unter Berufung auf Artikel 54 des spanischen Arbeitnehmerstatuts – kann ein solcher Ungehorsam als wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung gelten, wenn ein Beschäftigter wiederholt Regeln missachtet und damit Vertrauen, Loyalität und Arbeitsabläufe gefährdet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden