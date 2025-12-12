Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -0.98% Andritz AG 62.75 aktien down -1.8% BAWAG Group AG 121.30 aktien down -1.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.71% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -3.38% EVN AG 26.850 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 95.50 aktien down -4.07% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 47.220 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +0.32% PORR AG 30.450 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.100 aktien down -1.64% SBO AG 27.700 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.840 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.30 aktien up +4.22% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 38.840 aktien down -0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
münchen flughafen
© Getty Images

Überraschend

Dieser Flughafen ist der beste der Welt

12.12.25, 17:57
Teilen

Bei einer Gala in Lissabon wurde der Flughafen von München von der Muttergesellschaft des US-Fachmagazins "Aviation Week" zum "Airport of the Year" ernannt.

Laut dem US-Magazin "Aviation Week" ist der Münchner Flughafen der "Airport of the Year". Über die Auszeichnung freut sich der Flughafen-Boss Jost Lammers laut der "Bild" sehr: "Die Auszeichnung ist eine große Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams."

Die Jury würdigt mit dem Preis die Vorbildfunktion vom Flughafen bei Innovation, Wachstum und Nachhaltigkeit. Ebenfalls beeindruckte sie das Lufthansa-Terminal 2. Dieser wurde mithilfe der Airline gebaut, um die Bedürfnisse der Passagiere und Prozesse am besten zu erfüllen.

All Nippon Airways beste Fluglinie

Als weitere Gründe nennt die Jury das neue Depot für Elektrobusse, Solarladestationen für E-Autos sowie den Test von autonomen Rollstühlen für eingeschränkte Passagiere.

Wenn man auf die letzten Jahre schaut, ist die Auszeichnung eine große Überraschung. Im Sommer 2023 verlor der Münchner Flughafen viele Koffer und im Oktober 2024 verlief die Passagierabfertigung langsam. Dadurch wurde der Ruf sehr beschädigt.

Im Jahr 2025 gab es am Flughafen keine großen Probleme. Neben dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands wurde auch die japanische All Nippon Airways (ANA) zur "Fluglinie des Jahres" gekürt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden