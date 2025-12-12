Dieser Flughafen ist der beste der Welt

Bei einer Gala in Lissabon wurde der Flughafen von München von der Muttergesellschaft des US-Fachmagazins "Aviation Week" zum "Airport of the Year" ernannt.

Laut dem US-Magazin "Aviation Week" ist der Münchner Flughafen der "Airport of the Year". Über die Auszeichnung freut sich der Flughafen-Boss Jost Lammers laut der "Bild" sehr: "Die Auszeichnung ist eine große Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams."

Die Jury würdigt mit dem Preis die Vorbildfunktion vom Flughafen bei Innovation, Wachstum und Nachhaltigkeit. Ebenfalls beeindruckte sie das Lufthansa-Terminal 2. Dieser wurde mithilfe der Airline gebaut, um die Bedürfnisse der Passagiere und Prozesse am besten zu erfüllen.

All Nippon Airways beste Fluglinie

Als weitere Gründe nennt die Jury das neue Depot für Elektrobusse, Solarladestationen für E-Autos sowie den Test von autonomen Rollstühlen für eingeschränkte Passagiere.

Wenn man auf die letzten Jahre schaut, ist die Auszeichnung eine große Überraschung. Im Sommer 2023 verlor der Münchner Flughafen viele Koffer und im Oktober 2024 verlief die Passagierabfertigung langsam. Dadurch wurde der Ruf sehr beschädigt.

Im Jahr 2025 gab es am Flughafen keine großen Probleme. Neben dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands wurde auch die japanische All Nippon Airways (ANA) zur "Fluglinie des Jahres" gekürt.