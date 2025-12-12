Alles zu oe24VIP
McDonalds
© Getty

Riesen-Wirbel

McDonald's löscht Werbe-Clip nach Mega-Shitstorm

12.12.25, 19:16
Teilen

Ein 45-sekündiger Werbespot von McDonald's sorgt derzeit für jede Menge Wirbel im Netz. Die Fast-Food-Kette reagierte und löschte das Video.

McDonald„s wollte mit einem neuen Werbe-Video zu Weihnachten neue Wege beschreiten. Doch das Vorhaben ging ganz klar nach hinten los. Der am Nikolotag (6. Dezember) veröffentlichte Clip ist mittlerweile sogar schon wieder gelöscht worden.

Bei dem Spot handelte es sich erstmals um einen komplett KI-generierten Clip mit dem Slogan “The most terrible time of the year„. Auf Deutsch: Die schrecklichste Zeit des Jahres. Darin waren die Horror-Szenarien in der Weihnachtszeit zu sehen, wie etwa Missgeschicke mit Christbäumen und dem bekannten Familienstreit. Als Gegenpol dazu gab es sinnliche Restaurantbesuche in einer Filiale.

Das Video wurde nur in den Niederlanden veröffentlicht und erntete einen enormen Shitstorm auf diversen Social-Media-Kanälen. “McDonald„s hat das Schlimmste veröffentlicht, das ich dieses Jahr gesehen habe“, urteilt ein User auf X (ehemals Twitter) und legte noch einen drauf: „Schlimmer als Coca-Cola“. Der Getränke-Konzern hatte den traditionellen Weihnachts-Spot ebenfalls mit KI erstellt, das bei den Sehern ebenfalls nicht gut angekommen war (oe24 berichtete).

Kritik an KI-Clip

Aufgrund der Tatsache, dass der Clip vollständig von einer Künstlichen Intelligenz stammt, kritisieren viele User auch den Verzicht der Burger-Kette auf kreative Arbeiter.

Kurze Zeit später reagierte das Unternehmen und löschte das Video mit folgendem Statement: „Aufgrund der Kommentare in den sozialen Medien und der internationalen Berichterstattung stellen wir jedoch fest, dass diese Zeit für viele Gäste ‚die schönste Zeit des Jahres‘ ist.“ Man sprach dabei von einer „Lernerfahrung“ im Umgang mit KI.

Melanie Bridge, die Chefin der Produktionsfirma Portal Futurism, schäumt nach dem Vorgehen vor Wut und verteidigte die Arbeit. Ihr Team habe enorm viel Arbeit in die Produktion gesteckt. Es sei „kein KI-Trick. Es war ein Film“, so die klare Antwort an McDonald„s.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

