McDonalds lebt Integration am Arbeitsplatz.

Integration durch Arbeit: Vorzeigebeispiel McDonald’s

29.10.25, 11:08
Arbeit, Sprache und Werte – McDonald’s zeigt, wie Integration in Oberösterreich gelingt. 

OÖ. Sprache, Arbeit, Respekt – das sind die Leitlinien der Integrationsarbeit in Oberösterreich. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt McDonald’s: Rund 9.600 Mitarbeiter aus 92 Nationen arbeiten in Österreichs Filialen, viele davon in Oberösterreich.

Durch visuelle Arbeitsanleitungen, kostenlose Deutschkurse und digitale Lernplattformen gelingt der Einstieg auch bei geringen Sprachkenntnissen. Landesrat Christian Dörfel sagt: „Wer unsere Sprache lernt, arbeiten will und unsere Werte respektiert, hat bei uns viele Chancen.“ Der Konzern gilt als Vorbild für gelungene Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten und Vertriebenen.

