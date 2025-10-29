Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Eine Vespa aus Torten für den guten Zweck.

Kuchenmesse Wels: Vespa aus Torten für „Rollende Engel“

29.10.25, 09:30 | Aktualisiert: 29.10.25, 10:56
Teilen

Bei der Kuchenmesse Wels entsteht heuer eine Vespa aus Torten – für den guten Zweck. 

Wels. Der Verein Rollende Engel sorgt bei der Kuchenmesse in Wels von 14. bis 16. November 2025 für ein außergewöhnliches Highlight: Gemeinsam mit Konditormeister Mario Kinberger und Natalie Gojer von der Kuchenwelt wird eine originalgetreue Vespa im Maßstab 1:1 aus Torten gebacken.

Drei Tage lang entsteht das essbare Kunstwerk live vor Ort. Am Sonntag, 16. November, um 12 Uhr wird die Vespa feierlich angeschnitten. Die Tortenstücke werden gegen freiwillige Spenden zugunsten des Vereins Rollende Engel an die Besucher verteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden