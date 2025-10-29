Kuchenmesse Wels: Vespa aus Torten für „Rollende Engel“

Bei der Kuchenmesse Wels entsteht heuer eine Vespa aus Torten – für den guten Zweck.

Wels. Der Verein Rollende Engel sorgt bei der Kuchenmesse in Wels von 14. bis 16. November 2025 für ein außergewöhnliches Highlight: Gemeinsam mit Konditormeister Mario Kinberger und Natalie Gojer von der Kuchenwelt wird eine originalgetreue Vespa im Maßstab 1:1 aus Torten gebacken.

Drei Tage lang entsteht das essbare Kunstwerk live vor Ort. Am Sonntag, 16. November, um 12 Uhr wird die Vespa feierlich angeschnitten. Die Tortenstücke werden gegen freiwillige Spenden zugunsten des Vereins Rollende Engel an die Besucher verteilt.