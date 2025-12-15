Flucht vor Schlachter: Cobra erschießt entlaufenen Stier

Auf dem Weg ins Schlachthaus geflüchtet.

Ein Stier ist Montagmittag auf dem Weg ins Schlachthaus in Linz auf das angeschlossene Freigelände geflüchtet.

Areal abgesperrt

Da ein Einfangen des Tiers zu gefährlich gewesen wäre, wurde das Areal abgesperrt und ein Präzisionsschütze der Cobra angefordert.

Gezielter Schuss

Der Beamte tötete mit einem gezielten Schuss den Stier, so die Polizei.