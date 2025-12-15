Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

In Linz

Flucht vor Schlachter: Cobra erschießt entlaufenen Stier

15.12.25, 17:48
Auf dem Weg ins Schlachthaus geflüchtet. 

Ein Stier ist Montagmittag auf dem Weg ins Schlachthaus in Linz auf das angeschlossene Freigelände geflüchtet.

Areal abgesperrt  

Da ein Einfangen des Tiers zu gefährlich gewesen wäre, wurde das Areal abgesperrt und ein Präzisionsschütze der Cobra angefordert.

Gezielter Schuss 

Der Beamte tötete mit einem gezielten Schuss den Stier, so die Polizei.

