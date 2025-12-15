Alles zu oe24VIP
HLF Feuerwehr Wien
© YouTube

Großeinsatz in Wien

Feuer in Favoriten: Teenie verletzt, neun Bewohner evakuiert

15.12.25, 12:42
Der Brand soll in einem Zimmer in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen sein. 

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ist am Montagvormittag ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Insgesamt neun Bewohner wurden von der Feuerwehr teils über Leitern und teils mit Atemschutztrupps über das Stiegenhaus geborgen und der Rettung übergeben, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und leichte Brandwunden an den Händen, hieß es bei der Wiener Berufsrettung. Er wurde in ein Spital gebracht.

Die Einsatzkräfte waren gegen 8.30 Uhr in die Neilreichgasse alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte insgesamt mit 14 Fahrzeugen aus, die Berufsrettung mit der Sondereinsatzgruppe und deren Fahrzeugen zur Betreuung der evakuierten Personen. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich laut dem Feuerwehrsprecher selbst retten können.

Es kam aber zu einer starken Rauchausbreitung im Stiegenhaus, sodass anderen Personen der Fluchtweg abgeschnitten war. Neben der Menschenrettung war der Brand rasch unter Kontrolle gebracht, erläuterte der Sprecher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

