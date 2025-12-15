Wiener Neustädter drittes Advent-Wochenenden mit leisen & lauten Tönen

Am dritten Adventwochenende tauchte der "Advent im Bürgermeistergarten" alles in vorweihnachtliches Licht. Die Besucherinnen und Besucher erwartete Kunsthandwerk, Geschenkartikel und Dekorationen sowie regionale und saisonale Schmankerl.

Von weihnachtlicher Keramik, Christbaumschmuck über handgefertigte Produkte bis hin zu Kulinarik wie Speckvariationen, Dirndlprodukte und vieles mehr - der Adventmarkt vor dem Museum St. Peter an der Sperr hat eine große Auswahl in 20 Hütten. Die Eröffnung wurde von den Kinderchören der Volksschule Ungarviertel und der Volksschule Pestalozzi musikalisch begleitet. Das ganze Wochenende über gab's Live-Musik für die Weihnachtsstimmung.

© Wiener Neustadt

Für ungleich lautere Töne sorgte die dritte Auflage des "Electro Advent" am Hauptplatz. Der DJ am Balkon des Rathauses sorgte für die Musik, die Besucherinnen und Besucher am Boden für die dementsprechenden Tanz-Moves und tolle Stimmung.

Das erwartet Besucher am vierten Adventwochenende

Am 20. und 21. Dezember lädt die Stadt Wiener Neustadt zum ersten Kinder-Advent am Hauptplatz rund um die Mariensäule. Die Kinder können sich an beiden Tagen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Auch das Christkind wird vorbeischauen. Die offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr.

© Wiener Neustadt

Die kostenlose Kinderbetreuung "MaXi Burg" hat am 19. von 14 bis 18 Uhr und am 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr geöffnet. An beiden Tagen gibt es außerdem noch die Möglichkeit an den weihnachtlichen Nachtwächtertouren teilzunehmen. Start ist jeweils um 17 Uhr, Treffpunkt beim Museum St. Peter an der Sperr.