FPÖ-Mandatare vertrauen der Wissenschaft am wenigsten

Eine Studie im Auftrag des Parlaments hat erstmals das Vertrauen von Politikern in die Wissenschaft erfasst.

Demnach liegt das Vertrauen von Nationalrats- und Landtagsabgeordneten der FPÖ in die Wissenschaft deutlich unter den Werten der anderen Parteien. Zuerst berichtete der Blog "Die Substanz" darüber. Auf einer siebenstufigen Skala erzielen FPÖ-Mandatare einen Mittelwert von 4,21. Am höchsten ist das Vertrauen unter Grünen und NEOS mit Werten von 6,21 und 5,94.

Dahinter folgen die Abgeordneten der ÖVP und SPÖ mit Mittelwerten von 5,58 bzw. 5,51. Im Schnitt signalisierten die Abgeordneten aller fünf Parteien ein positives Vertrauensniveau von 5,43. Etwas darunter liegt das Vertrauen der Gesamtbevölkerung in die Wissenschaft mit einem Mittelwert von 5,11, wie ebenfalls aus der Studie hervorgeht. Auffällig ist auch, dass FPÖ-Abgeordnete mit einem Wert von 4,86 ein höheres Vertrauen in Mitbürgerinnen und Mitbürger äußern als in Expertinnen und Experten.

Am geringsten ist das Vertrauen von Abgeordneten und Bevölkerung in Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus den Bereichen Wirtschaft und Gesundheit. Insgesamt nahmen an der Online-Befragung zwischen März und November 2025 187 Mandatarinnen und Mandatare teil: 51 von 183 Nationalratsabgeordneten und 136 von 440 Landtagsabgeordneten.