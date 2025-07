Trotz Unwetter: Ertrag und Qualität der Getreideernte in Oberösterreich gut

Ernteprognose liegt sechs Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt.

OÖ. Die Zwischenbilanz für die Getreideernte in Oberösterreich ist zweigeteilt: In den "Gunstlagen" wie dem Zentralraum sind die Erträge überdurchschnittlich und die Qualität vorwiegend gut. In mittleren und höheren Lagen, wo noch nicht gedroschen wurde, gefährde der anhaltende Niederschlag die Ernte, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger am Donnerstag in Linz. Ein Viertel des Weizens stehe noch im Regen, so Abteilungsleiter für Pflanzenbau Helmut Feitzlmayr.

Der Drusch des bereits reifen Weizens sei aktuell schwierig, hieß es. Aufgeweichte Böden würden mancherorts Felder unbefahrbar machen, die schlechte Abtrocknung verzögere die Ernte. Derzeit sieht Feitzlmayr das Risiko, dass die noch insgesamt rund 20.000 Tonnen Getreide, vor allem der Winterroggen im Mühlviertel, zum Teil nicht einmal mehr als Futter verwendet werden könnten. Wegen des Regens drohe der Auswuchs. Manche Ernte werde daher nur mehr in der Biogasanlage landen.

Pilzkrankheiten ausgeblieben

Dabei sei die Witterung bis Juli heuer ideal für Weizen, Roggen und Triticale gewesen. Auf einen kühlen, trockenen Winter folgte ein warmer April und ein leicht unterkühlter Mai. Pilzkrankheiten seien ausgeblieben. In Summe werde dies Oberösterreich heuer eine prognostizierte Getreideproduktion von 851.283 Tonnen bescheren, was um rund 6 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt liege.

Mit dieser Prognose liegt Oberösterreich im Trend. Die globale Getreideproduktion (Weizen, Gerste, Mais, Reis) erziele 2025/26 mit 2.376 Mio. Tonnen einen Rekordwert, so Waldenberger. Damit stünden die Vorzeichen für die Vermarktung der heimischen Ernte schlecht. Österreich exportiere etwa rund 800.000 Tonnen nach Italien. Billigweizen aus Russland mache den teuren Weizen aus der EU - u.a. wegen des starken Euros gegenüber dem Dollar - auf den Exportmärkten nicht mehr konkurrenzfähig, so der Kammerpräsident.

Weniger Zuckerrüben angebaut

In Oberösterreich ist die Getreidefläche mit insgesamt 168.808 Hektar weitgehend unverändert geblieben. Einen deutlichen Rückgang von 37 Prozent auf 5.946 Hektar gab es bei den Zuckerrübenflächen. Grund seien der Einbruch der Zuckerpreise sowie das Auflassen der Fabrik in Leopoldsdorf. Entgegen dem Bundestrend ist der Rapsanbau in Oberösterreich wieder angestiegen. Auf gut 6.800 Hektar seien aufgrund des guten Ertragsniveaus 40 Prozent der österreichischen Rapsproduktion (28.056 Tonnen) geerntet worden, hieß es weiter.