Neujahrs-Hausmesse in OÖ: Türen, Trends und starke Rabatte bei Wippro

Der oberösterreichische Türen- und Dachbodentreppenhersteller Wippro lädt am ersten Wochenende 2026 zum großen Neujahrs-Hausmesse nach Vorderweißenbach und präsentiert dort brandneue Produkte sowie attraktive Angebote.

Von 3. bis 5. Jänner 2026, jeweils von 9 bis 17 Uhr, öffnet der Wippro-Schauraum für alle Interessierten seine Pforten. Im Mittelpunkt stehen vor allem Innentüren, Haustüren und isolierte Dachbodentreppen. Vor Ort erhalten Besucher von Fachberatern persönliche Unterstützung, wenn es um die Planung ihrer Hausprojekte geht.

© Wippro GmbH

Materialien, Oberflächen und Ausführungen lassen sich individuell anpassen - ganz nach dem persönlichen Geschmack und Wohnstil. Zur Hausmesse locken zudem exklusive Angebote: Neben Sonderrabatten gibt es beim Kauf von fünf Innentüren oder einer Haustür kostenlose Türdrücker und Zylinder dazu. Vorbeischauen lohnt sich also!