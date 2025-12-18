Tannenbaum to go: Wolt liefert Christbaum per App

Zwischen Last-Minute-Geschenken, Jahresendstress und dem verzweifelten Versuch, irgendwo noch Weihnachtsstimmung unterzubringen, bleibt eine Aufgabe oft bis zum Schluss liegen: der Christbaum. Die gute Nachricht: Schleppen war gestern! Denn Wolt liefert Christbäume heuer direkt vor die Haustüre.

Während draußen der Christkindlmarkt ruft und drinnen das Handy vibriert, macht Wolt kurzen Prozess mit einer der letzten analogen Bastionen des Advents. Ab sofort gibt’s Christbäume on demand – bestellt per App, geliefert innerhalb von 60 Minuten. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in Wien im letzten Jahr wird der Service 2025 ausgeweitet. Christbäume gibt es nun in Wien, Salzburg, Graz, Linz, Klagenfurt und Villach ganz einfach zu bestellen.

© Wolt

Nordmann-Tanne ist der beliebteste Christbaum

Wer jetzt befürchtet, beim Online-Baumkauf die Kontrolle zu verlieren, kann beruhigt sein. Denn ausgesucht wird genauso sorgfältig wie am Verkaufsstand – nur eben mit warmen Socken direkt vom Sofa.

Zur Auswahl stehen bewährte Klassiker, allen voran der unangefochtene Favorit: die Nordmann-Tanne. Kein Wunder, schließlich punktet sie mit schöner Form, sattgrünen Nadeln und beeindruckender Haltbarkeit.

Die beliebteste Größe: 125 Zentimeter – nicht zu groß, nicht zu klein, genau richtig für Wohnzimmer, Altbau oder Stadtwohnung. Insgesamt reicht die Auswahl von 0,75 bis 1,50 Metern. Geliefert wird übrigens ausschließlich mit dem Auto – der Baum kommt also unversehrt und nadelfest an.

Weihnachten für alle – ganz ohne Schleppen

Besonders charmant: Das Angebot richtet sich nicht nur an Weihnachtsmuffel im Dauerstress, sondern auch an Menschen, für die der Weg zum Christbaumstand schlicht nicht möglich ist. Mobilitätseinschränkungen, wenig Zeit oder einfach keine Lust auf Schlepperei – Wolt bringt den Baum trotzdem ins Wohnzimmer.

Christbaumverkäufer Johann Habegger aus dem Waldviertel, der mehrere Verkaufsstände in Wien betreibt, sieht darin eine logische Entwicklung: „Wenn man heute alles online bestellen kann, warum nicht auch den Christbaum? So bekommen auch Menschen, die nicht zum Stand kommen können, einen schönen Baum.“

Auch Wolt Austria-General-Manager Joscha Domdey betont den sozialen Aspekt: „Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir den Alltag erleichtern und dabei helfen, Traditionen für alle zugänglich zu machen.“