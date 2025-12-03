Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Ganz cool! Wie wäre es mit freundlicher Klärung, statt zu streiten? Beruf: Es will alles vernünftig durchdacht sein. Keine voreiligen Aktionen!

Es will alles vernünftig durchdacht sein. Keine voreiligen Aktionen! Fitness:Schränken Sie Ihr Programm lieber etwas ein, sonst wird es stressig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Man bringt Ihnen Wohlwollen entgegen. Nehmen Sie es dankbar an. Beruf: Ihre Hilfe ist willkommen. Nur nicht belehrend und besserwisserisch!

Ihre Hilfe ist willkommen. Nur nicht belehrend und besserwisserisch! Fitness:Nehmen Sie endlich wieder Zeit, Annehmlichkeiten richtig zu genießen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Klären Sie in Ruhe, was Sache ist! Vernunft ist das Gebot des Tages. Beruf: Wieder mal aufräumen! Auch um klarer zu sehen, was wirklich ansteht.

Wieder mal aufräumen! Auch um klarer zu sehen, was wirklich ansteht. Fitness:Schach der Hektik! Langsamer, konzentriert und kleinere Schritte!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Wählen Sie Ihre Worte lieber achtsamer und vor allem respektvoller! Beruf: Immer mit der Ruhe! Dann ist es ganz einfach, vernünftig zu reagieren.

Immer mit der Ruhe! Dann ist es ganz einfach, vernünftig zu reagieren. Fitness:Schluss mit Stress und Tempo! Gehen Sie ganz entspannt an alles heran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Heute will man genau wissen, woran man ist. Klären Sie das geduldig! Beruf: Erledigen Sie in Ruhe alles Notwendige, ohne andere damit zu stressen!

Erledigen Sie in Ruhe alles Notwendige, ohne andere damit zu stressen! Fitness:Weniger ist in jeder Hinsicht mehr. Sie sollten auch Hilfe annehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Seien Sie ein Fels in der Brandung, dann tut sich ein Lichtblick auf! Beruf: Diplomatisch statt rechthaberisch, dann hört man sicher eher auf Sie!

Diplomatisch statt rechthaberisch, dann hört man sicher eher auf Sie! Fitness:Sie sind gut drauf. Nehmen Sie sich auch Zeit, um sich zu pflegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Der richtige Tag, um wieder einmal Angenehmes gemeinsam zu genießen. Beruf: Es wäre gut, wenn alles ohne Diskussionen abgeht. Einfach mitmachen!

Es wäre gut, wenn alles ohne Diskussionen abgeht. Einfach mitmachen! Fitness:Lehnen Sie sich doch einfach mal zurück, um sich verwöhnen zu lassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Heute sind Geduld, Respekt und Zurückhaltung sehr gefragte Tugenden. Beruf: Wer sich Gehör verschaffen will, sollte zuerst bereit sein, zuzuhören.

Wer sich Gehör verschaffen will, sollte zuerst bereit sein, zuzuhören. Fitness:Es wäre gut, wenn Sie Ihre Nerven schonen und einfach mal abschalten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Treten Sie nicht zu stürmisch auf! Man möchte nicht bedrängt werden. Beruf: Gehen Sie sorgsam mit Ihren Finanzen um! Informieren Sie sich genau!

Gehen Sie sorgsam mit Ihren Finanzen um! Informieren Sie sich genau! Fitness:Sie sollten Ihr Tempo heute reduzieren. Gemächlichkeit ist angesagt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Bei Ihnen weiß man sich gut aufgehoben. Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt! Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihre Meinung! Denkanstöße können nicht schaden.

Beharren Sie nicht auf Ihre Meinung! Denkanstöße können nicht schaden. Fitness:Nur nicht wieder zu ehrgeizig! Heute sollte Zeit zum Genießen bleiben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Heute kommt es auf den richtigen Abstand und gegenseitigen Respekt an. Beruf: Konsequenz, Disziplin und realistische Planung sind heute gefordert.

Konsequenz, Disziplin und realistische Planung sind heute gefordert. Fitness:Kluge Organisation hilft, Energie zu sparen und Stress zu vermeiden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Kühler Kopf ist Goldes wert. Diskussionen können in Streit ausarten. Beruf: Verantwortungsbewusst und vernünftig: Was sollte Vorrang haben?

Verantwortungsbewusst und vernünftig: Was sollte Vorrang haben? Fitness:Einen Schritt nach dem anderen! Und vor allem konzentriert bleiben!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.