"Das Beste kommt noch": USA übernehmen offiziell G20-Vorsitz

Gipfel

"Das Beste kommt noch": USA übernehmen offiziell G20-Vorsitz

01.12.25, 19:59
Die USA haben offiziell den Vorsitz der G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer von Südafrika übernommen. 

Das US-Außenministerium erklärte dazu am Montag, nach dem Willen von Präsident Donald Trump sollten sich "die G20 wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand voranzutreiben". Dafür müssten Regulierungshürden abgebaut, erschwingliche und sichere Energieträger erschlossen und neue Technologien vorangetrieben werden.

Auf der offiziellen Website G20.org waren zu Beginn des einjährigen US-Vorsitzes alle Informationen gelöscht. Stattdessen war ein Bild von Trump mit geballter Faust und Baseballkappe mit der Aufschrift "USA" zu sehen, neben dem G20-Logo und der Ankündigung "Das Beste kommt noch."

Unter Trump steht der Zusammenhalt der Gruppe in Frage. Vergangene Woche hatte der US-Präsident angekündigt, Südafrika nicht zum G20-Gipfel in Miami im US-Staat Florida im kommenden Jahr einzuladen. Trump begründete dies mit mutmaßlichen "Menschenrechtsverletzungen" gegen weiße Südafrikaner in dem früheren Apartheid-Staat. Die US-Regierung war aus diesem Grund bereits dem G20-Gipfel in Johannesburg im November ferngeblieben. Trump wirft Südafrika einen "Genozid" an Weißen vor, die südafrikanische Regierung bestreitet dies.

Die G20-Gruppe besteht aus 19 Staaten sowie der EU und der Afrikanischen Union. Ihre Mitglieder machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus.

