Karim El-Gawhary steht vor ORF-Aus

Der Nahost-Korrespondent gilt längst nicht mehr als unumstritten.

Seit mehr als 30 Jahren ist Karim El-Gawhary als freier Korrespondent für den ORF tätig, seit 2004 leitet der Deutsch-Ägypter auch das Nahostbüro des ORF in Kairo. Nun könnte der ORF allerdings die Tätigkeit mit dem 62-Jährigen beenden.

Wie der Standard berichtet, wurde El-Gawharys Vertrag noch nicht verlängert, intern wurde seine Person zuletzt immer wieder hinterfragt. Eine Entscheidung soll nun in den nächsten Tagen getroffen werden.

© APA/HERBERT NEUBAUER

El-Gawhary sorgte mit seinen oftmals einseitigen Berichten über die Situation in Gaza immer wieder für Kritik. So bezeichnete der ORF-Reporter Israelis in Tweets konsequent als „Besatzer“ und die Palästinenser als „Besetzte“.

Primosch folgt Wehrschütz

Unterdessen scheint im ORF eine andere Personalentscheidung bereits gefallen zu sein. Cornelia Primosch, zuletzt als Korrespondentin in Paris tätig, soll Christian Wehrschütz ersetzen. Der vor allem für seine Berichterstattung aus der Ukraine bekannte Reporter geht im Juni 2026 in Pension.