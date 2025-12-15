Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Insider
palästina demo wien
© Laufend Pro-Palästina-Aktionen in Wien (APA, Archiv)

Politik-Insider

ESC-Gefahren: "Starke Hamas-Kreise" und "private Securities"

Von
15.12.25, 22:00
Teilen

Nach dem antisemitischen Terrorattentat in Australien steigen auch die Sorgen vor Anschlägen gegen den Song Contest in Wien. Wovor Geheimdienst-Insider warnen

Der Song Contest sollte ja eigentlich ein Musik-Festival und Fest der Freude sein. Seit Jahren – dieses Jahr speziell – ist der ESC aber partei(politisch) aufgeladen. 

Just der Song Contest in Wien – geplant vom 12. Bis 16. Mai 2026 – dreht sich seit Monaten emotional um Aufregung seitens Spanien und Co um die Teilnahme einer israelischen Sängerin. Spanien und vier weitere Staaten boykottieren den ESC bekanntlich, weil die junge Israelin in Wien singen darf. 

Diese „Emotionalisierung“ macht den Song Contest – nicht erst seit dem antisemitischen Terrorattentat in Australien – zur sicherheitspolitischen Herausforderung. Das ist – zeigen background Gespräche – sowohl den Verantwortlichen im ORF, dem Innenministerium und der Stadt Wien klar. 

DAVOR warnen Geheimdienste

Dabei dürfte die Gefahr, laut Terror-Experten, weniger in der Stadthalle selbst bestehen – hier wird es strengste Sicherheitschecks und Polizeipräsenz geben – als bei „rundherum Veranstaltungen und in offenen Zonen“ bestehen, so ein Insider. 

Zudem gebe es eine „starke pro Hamas Szene“ in Wien, sagen internationale Geheimdienstkreise. Ein größerer Waffenfund zuletzt zeige zudem, dass diese Kreise hier nicht nur Geld lukrieren und abtauchen, sondern mutmaßlich auch Anschläge planen könnten. Eine Absage des ESC käme aber „nicht in Frage“ hört man seitens ORF und Wien. Internationale Sicherheitsexperten bewerten freilich auch die Situation rund um den Song Contest. Eine potentielle Gefahrenquelle könnten dabei „private Sicherheitsdienste sein“, warnen Eingeweihte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden