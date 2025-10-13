ORF-Star schießt gegen Trump und Israel

Während Trumps Rede in der Knesset meldet sich ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary Arabesken und schießt gegen Trump und Netanjahu.

US-Präsident Donald Trump sprach am Montag vor dem israelischen Parlament. Dabei sagte er zu der Armee: "Gute Arbeit". Darüber war der ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary Arabesken wenig erfreut.

Auf Facebook reagierte El-Gawhary Arabesken mit einem Posting auf die Trump-Rede. Er schrieb: "Man stelle sich vor, man sei zufällig in Gaza geboren, man hat sein Zuhause und seine halbe Familie verloren und man hört Trump zu, der in seiner Rede in der Knesset der israelischen Armee zuruft: "Good Job'".

"Zynischer als Trump kann eine Rede nicht gehalten werden"

Unter seinem Posting sammelten sich hauptsächlich Zuspruch. Ein Nutzer kommentierte: "Zynischer als Trump kann eine Rede nicht gehalten werden. Über 20.000 unschuldige Kinder durch Israel und, mit Hilfe der USA bestialisch in den Tod gebombt, sind ein guter Job, so Trump."

Ein weiterer schrieb: "Ja, es ist unerträglich, ihm zuzuhören. Eine Provokation gegenüber all jenen, die vor den Trümmern in Gaza stehen."