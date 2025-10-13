Alles zu oe24VIP
knesset vorfall
© Getty Images

Geisel-Freilassung

Während Trump-Rede: Tumult im Parlament ausgebrochen

13.10.25, 13:44
Bei der Ansprache von Trump kam es zu einem Zwischenfall.  

Zwei Abgeordnete einer linksorientierten Oppositionspartei wurden plötzlich unter großem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt.

knesset vorfall
knesset vorfall
knesset vorfall
knesset vorfall
knesset vorfall
knesset vorfall
knesset vorfall
Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden sei. Trump sagte zu der raschen Entfernung der Störer: "Das war sehr effizient."

