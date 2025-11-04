Shitstorm für Coca-Cola wegen neuem KI-Weihnachtsspot

Coca-Cola hat seinen neuen Weihnachtswerbespot veröffentlicht – und erneut auf Künstliche Intelligenz gesetzt. Während der Konzern die Kampagne als "Zukunft der Kreativität" feiert, reagiert das Internet mit Empörung.

Zum zweiten Mal in Folge setzt Coca-Cola in ihrer globalen Weihnachtskampagne auf KI-generierte Inhalte – und zeigt sich stolz darauf. Der Spot, eine überarbeitete Version des traditionellen Festwerbespots, wurde vollständig mithilfe von Generative AI erstellt. Während Coca-Cola auf seiner Website von "innovativer, KI-gestützter Erzählkunst" spricht, sehen viele Fans darin einen Bruch mit der emotionalen Tradition der Marke. Der neue Spot zeigt vertraute Elemente wie verschneite Landschaften und festliche Musik, kombiniert sie jedoch mit KI-erzeugten Figuren – darunter humanoide Tiere, sich verändernde Straßen und eine fast plastikartige Ästhetik. Ziel sei es, "authentische Verbindungen und festliche Freude" zu schaffen.

Mehr lesen:

Stolz auf die Technik

Pratik Thakar, Global Vice President & Head of Generative AI bei Coca-Cola, bezeichnete den Spot als "revolutionären Schritt in der kreativen Entwicklung". Mithilfe fortschrittlicher KI-Tools habe man "jede filmische Detailentscheidung – von Kamerawinkeln bis zu physikbasiertem Realismus – präzise steuern" können. "Dies ist mehr als Filmemachen – es ist ein Sprung in die Zukunft von Kreativität und Technologie", so Thakar. Bereits im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola mit dem weltweit ersten vollständig KI-generierten TV-Werbespot für Aufsehen gesorgt.

© oe24

Shitstorm in sozialen Medien

Doch die Begeisterung teilt nicht jeder. In den sozialen Medien häufen sich kritische Kommentare. "Es sieht gut aus, aber die Essenz von Weihnachten ist verschwunden", schrieb ein User auf X. Ein anderer wurde deutlicher: "Das ist widerlich. Ihr seid ein Milliardenkonzern – bezahlt echte Künstler!" Ein dritter Nutzer schlug vor, Konkurrent Pepsi solle die Gelegenheit nutzen, um Werbung ohne KI als Gegenkonzept zu platzieren.

Zwischen Innovation und Überdruss

Während Coca-Cola die neue Technologie als Chance sieht, werfen Kritiker dem Unternehmen vor, Kosten zu sparen und menschliche Kreativität zu verdrängen. Dass der Werberiese den traditionellen Weihnachtsmoment mit KI ersetzt, sorgt für Unbehagen – gerade weil Coca-Colas festliche Spots seit Jahrzehnten als Inbegriff weihnachtlicher Nostalgie gelten.

Klar ist: Die Künstliche Intelligenz wird aus der Werbewelt nicht mehr verschwinden. Doch wie viel Technik ein emotionales Fest wie Weihnachten verträgt, bleibt umstritten.