Erster McDonald‘s sperrt Kinder unter 16 aus

In dieser Filiale können Erwachsene ungestört essen.

Großer Wirbel in Großbritannien: In der McDonald’s-Filiale in Whitefield (Greater Manchester) gibt es neue Regel. Unter-16-Jährige sind werktags von Montag bis Freitag ausgesperrt.

Ein spezieller Abschnitt im Restaurant – als „Business-/Quiet-Area“ bezeichnet – ist gezielt für Erwachsene gedacht, die arbeiten oder in Ruhe essen möchten. Laut Betreiber Simon Toft wurde diese Form der Raumgestaltung aufgrund von Kundenfeedback umgesetzt: „Werktags ist dieser Bereich für Geschäfts-/Laptop-Nutzer und Erwachsene über 16 Jahren reserviert. Wenn Sie jünger aussehen, behalten wir uns das Recht vor, Sie in einen anderen Bereich zu verweisen.“

Das Kinder-Verbot gilt nur für einen Bereich der Filiale. Rund 18 Sitzplätze gehören zur Erwachsenen-Zone; die anderen rund 114 Sitzplätze bleiben frei zugänglich – auch für Kinder. Die Zone kann sogar im Vorfeld für Geschäftstreffen oder Gruppenbuchungen reserviert werden. Einige Sitzplätze bieten zusätzliche USB- und Stromanschlüsse, ideal zum Arbeiten mit dem Laptop.