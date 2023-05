× Wiens schönste Suiten

Wer einen Citytrip für Anspruchsvolle plant, ist in diesen stylischen Nobelhotels an der richtigen Adresse.

Wien steht für seine Spitzenweine, die großartige Küche und vor allem Kultur. Besonders für die Musik ist die Donaumetropole weltberühmt.

Ritz-Carlton Vienna

© Ritz-Carlton Vienna ×

Daraus machte das Luxushotel Ritz-Carlton Vienna jetzt eine Suite. In Zusammenarbeit mit den Wiener Symphonikern entstand die neue Symphony Suite als Ode an das musikalische Vermächtnis der Stadt. Interior Designer Ivan Gradišar strebte eine harmonische Gestaltung der 99 Quadratmeter großen One-Bedroom-Einheit an, in der sich der Klang visuell erleben lässt.

„Wir haben es konzipiert wie bei einem Musikstück“, erklärt General Manager Jürgen Ammerstorfer die Idee: Es geht mit dem Opening – einem kräftigen Statement beim mit Farbakzenten gestalteten Eingang – los. Die Reise führt in den ruhigeren Ess- und Wohnbereich, in dem helle Töne vorherrschen. Hier wurde großes Augenmerk auf die Lichtstimmung gelegt. Der nächste Akt ist das Schlafzimmer, in zarten Pastelltönen. In jedem Bereich der Suite wurde der Bezug zur Musik visuell eingearbeitet, etwa mit einer Geige im Wohnraum oder dem Blick auf den Beethovenplatz aus dem Bett. Auch die historische Architektur der Stadt findet sich, etwa in Bögen, wieder.

© Ritz-Carlton Vienna ×

Edelste Materialien wie italienischer Marmor und handgefertige Möbel eines lokalen Handwerkbetriebs runden das hochwertige Design ab. Auch der Klang spielt in der Symphony Suite eine wichtige Rolle. Dafür sorgen elegante Lautsprecher von Bang & Olufsen und eine kuratierte Playlist der Wiener Symphoniker.

The Leo Grand

© Leo Grand Hotel ×

Außergewöhnlich sind auch die Suiten des extravaganten Boutiqehotels The Grand Leo, in dem künstlerische Kreativität und zeitgenössischer Luxus zelebriert werden. Gleichzeitig wurde bei der Gestaltung der Nobel­absteige am Wiener Bauernmarkt die Historie des Hauses im Blick behalten. Ein sehr zentral gelegenes Boutiquehotel auf allerhöchstem Niveau, das eine lebhafte Liebeserklärung an Wien ist und das voller Kontraste steckt. Es bietet zeitgenössischen Luxus und spektakuläres Design.

© Leo Grand Hotel ×

Rosewood Vienna

© Rosewood Vienna ×

Vergangenheit und Gegenwart treffen im Rosewood Vienna aufeinander, das mit eleganten und modernem Design besticht. In einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in bester Altstadtlage entstand dieses moderne und elegante Hotel, das frische Akzente in das ehrwürdige Gemäuer brachte und gekonnt Tradition mit Moderne vereinte. Die Suiten zeichnen sich durch stilvolle Gemütlichkeit aus.

© Rosewood Vienna ×

Almanac Palais

© ALMANAC Palais ×

Das ALMANAC Palais Vienna eröffnete erst kürzlich seine Pforten und heißt mit seinem einzigartigen Twist aus historischer Architektur und modernem Design Gäste aus aller Welt willkommen. Zu den atemberaubenden Suiten zählen die ALMANAC Park Suite mit Blick auf Wiens berühmten Stadtpark oder etwa die ALMANAC Duplex Suite mit Galeriecharakter und zwei, durch eine stilvolle Treppe verbundenen Etagen.