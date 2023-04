× Temperly London x Romo: Eine Kollektion prachtvoller Prints

Mode und Interior gehen bei Temperley London x Romo eine fantasievolle Liaison ein, die pompöse Wohnträume wahr werden lässt und in eine berauschende Welt des Maximalismus lädt. Lassen Sie sich inspirieren!

Mit der reduzierten Instagram-Ästhetik, skandinavischer Funktionalität und dem Ordnungstrend rund um Marie Kondo hat der Hang zum Minimalismus die vergangenen Jahre geprägt. Doch weil Design in seinem Wesen nicht allzu lange vernünftig oder effizient sein kann, schreit der Ausdruck „modern“, so scheint es, gerade mal wieder danach, revolutioniert zu werden. Schwarz-weiße Devisen und cosy Neutrals weichen nun dem Credo „Je mehr und je wilder, desto besser“. Die neue Sehnsucht nach Opulenz stillt uns jetzt die bildschöne Kollaboration des Modelabels Temperley London und des Interior- und Stoff-Spezialisten Romo mit einem herrlich verspielten Leitfaden zum Maximalismus.

© Temperley London x Romo ×

Wenn sich zwei finden

Alice Temperley, die Gründerin der gleichnamigen Fashion Marke Temperley London, lässt sich für ihre Entwürfe von Romantik und dem Glanz längst vergangener Zeiten inspirieren. Mit viel Fantasie, virtuoser Handwerkskunst, außergewöhnlichen Stoffen und britischem Bohemian Chic spricht sie mit ihrer Marke Trendsetter:innen an, denen der Sinn nach Freiheit und Lebensfreude steht.

So überrascht es keinen, dass das Label ausgerechnet mit der Stoff-Meisterin und Designdirektorin von Romo, Emily Mould, zusammengefunden hat. Ebenfalls tief in britischer Tradition verwurzelt ist das Familienunternehmen für seine wunderbaren Designerstoffe und Wandbekleidungen bekannt, die ihre kreative Quelle in Reisen, in der Mode, Natur und einem Potpourri von Skizzen, Gemälden, Stoff- und Farbkarten haben.

© Temperley London x Romo ×

Die beiden Expertinnen haben ihre Leidenschaft für bunte Vielfalt in einer Power-Collab vereint und präsentieren eine aufregende Kollektion, die die Kunst des „Mehr ist mehr“ meisterhaft beherrscht und zu einem prachtvollen Fest einlädt. „Ich habe immer davon geträumt, Homeware zu designen. Nach 22 Jahren in der Mode-Branche ist mein Traum dank Romo Wirklichkeit geworden“, meint Alice.

Mix & Match

Begeistert und fasziniert von den Welten der jeweils anderen, stöberten Alice und Emily in den Temperley-Designarchiven, die eine Fülle von handgemalten Drucken, aufwendigen Stickereien sowie filigranen Details entüllten und Ideen für eindrucksvolle Tapeten, opulente Samtstoffe und brillante Farbkombinationen lieferten. Mit leuchtenden Blumen-Bouquets, reichen Texturen und vollen Kontrasten zelebrieren sie die Lebenslust und entführen in ein Wunderland, das Spaß an Drama und Opulenz hat.

© Temperley London x Romo ×

„Mir war es immer wichtig, Gegenstände zu finden, die ich liebe, und sie mit Farben und Mustern zusammenzubringen. Ich liebe Vintage, ein wenig Moderne, maskulin und feminin, Art déco, Zirkus, historische und tierische Artefakte. Ich bin eindeutig keine Minimalistin, entweder es passt zusammen oder eben nicht – das ist mein Trick“, so die Temperley-London-Gründerin.

© Temperley London x Romo ×

Für die Kollektion setzt die Designerin auf ein fröhliches Zusammenspiel wilder Leoparden-Prints, schwingender Äffchen, hängender Palmen und idyllischer Blumen-Landschaften, um gemütliche Atmosphäre zu kreiern und Rückzugsorte zu dekorieren, die von allen Regeln befreit Kindheitsträume mit zeitlosen Klassikern und Omas Schätzen verknüpfen. Fransen, Kordeln und Quasten sowie dekorative Zierbänder veredeln die Pieces und rahmen die prächtigen Motive effektvoll ein.