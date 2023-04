Marina Hoermanseder: Ihre Villa Kunterbunt

So fröhlich lebt die Austro-Designerin in Berlin.

Mit ihren Designs sorgt Marina Hoermanseder (37) seit vielen Jahren für Furore. Mit exzentrischen Lederschnallen und von der Orthopädie inspirierten Korsagen eroberte die gebürtige Wienerin die Modewelt – und die Herzen von Superstars wie Jennifer Lopez, Rita Ora und Lady Gaga.

Buntes Treiben in Berlin

Inzwischen lebt die Austro-Designerin, die 2013 ihr eigenes Modelabel gründete und 2014 erstmals ihre Fashion bei der Berlin Fashion Week präsentierte, mit Lebensgefährte Paul Mehling, Töchterchen Lotti (2) und Hund Taco in der deutschen Hauptstadt. Im stylischen Stadtteil Kreuzberg hat sich Hoermanseder ihre eigene – kunterbunte – Welt in Form einer schicken Maisonette-Wohnung geschaffen, in der sie ihre Kreativität nicht nur als Modeschöpferin, sondern auch als Interieurliebhaberin ausleben kann. Hier treffen knallige Farben auf coole Keypieces – viele davon vom renommierten Einrichtungsprofi Westwing –, freilich auch kultige Signature-Schnallen-Designs wie auch Biedermeier-Möbel, die sie an ihre geliebte Heimat Österreich erinnern. Auf zwei loftartigen Ebenen wird farbenprächtig gelebt, gearbeitet und ab und zu auch gefeiert.

© Westwing Marinas Arbeitszimmer teilt sie sich mit ihrer kleinen Lotti, die in der Spielecke Spaß hat, während die Designerin an ihrem Schreibtisch werkt. ×

Leben, lieben, lachen – und arbeiten

Einrichtungsentscheidungen werden von dem sonst eher dem Minimalismus zugetanen Paul seiner kreativen Liebe, die förmlich als Vorreiterin der Maximalismusbewegung gilt, überlassen. „Unser Erfolgsrezept: Wir haben getrennte Badezimmer und eine gute Mischung aus unterschiedlichen Rückzugsorten“, lacht Marina ­Hoermanseder, die für Westwing erstmals Einblicke in ihr prächtiges Refugium gewährte.

An der Wand im Wohnbereich hat sich die Designerin mit Dutzenden Erinnerungsstücken ausgetobt. Beim Erkunden vom Wiener Straßenbahnschild mit der Aufschrift „Kärntner Ring – Oper“ bis zum leuchtenden McDonald’s-Logo kommt man – von der gemütlichen Lounge-Sitzecke aus – kaum aus dem Staunen heraus. Eine wichtige Rolle spielt freilich auch der große Esstisch, der auf Loft-Ebenen an den Wohnbereich und die offene Küche angrenzt und mit bunten Accessoires geschmückt ist. Die Wand ziert hier ein schlichtes Regal randvoll mit Büchern und Mode-Magazinen.

Marina Hoermanseder: Ihre farbenfrohe Maisonettewohnung 1/4

2/4

3/4

4/4 © Westwing Die Österreicherin in einer ihrer Kreationen im Signature-Schnallen-Design, das sich auch im Interieur wiederfindet. © Westwing Hoermanseder liebt bunte und außergewöhnliches Accessoires. Viele davon erstand sie bei Westwing. © Westwing Knallige Farben ziehen sich auch durch den Kleiderschrank der Designerin. © Westwing Töchterchen Lotti bekommt bald ein kleines Geschwisterchen.

Ein eigener Thinktank hatte bei der Gestaltung ihres Zuhauses für die Designerin, die unter anderem bei Alexander McQueen lernte, freilich oberste Priorität. Schließlich arbeitet sie – vor allem seit der Geburt ihrer Tochter im November 2020 und während der Pandemie-Zeit – oftmals im Homeoffice. Am Antik-Schreibtisch wird gegrübelt, gezeichnet, telefoniert – und oftmals auch nebenbei Klein Lotti bespaßt. Mit dem quirligen Mädchen teilt sich Marina nämlich ihr entzückend eingerichtetes und ebenfalls sehr farbenfrohes Homeoffice. Dass sich die leidenschaftliche Mama, der es aber stets wichtig war, Kind und Karriere zu vereinen, auch bei der Einrichtung der Spielecken für ihre Kleine kreativ austobte, versteht sich von selbst. Die Style-Queen hat übrigens erst gestern verkündet, dass sie Baby Nr. 2 erwartet!

Stilvolle Farbflashes

Hoermans­eders Interieur-Konzept lautet, ähnlich wie in ihrer Mode: „Mix and match“. Und: „Hab keine Angst vor Farbflashes und wilden Kombinationen. Sei mutig!“ Und genau so gestaltet die Wienerin auch ihre Karriere, in der sie schon eine Vielzahl kreativer Kooperationen wie etwa mit Rado, Buffalo, Colgate, Deutsche Telekom und der österreichischen Post. In ihrer Wohnung geht jedenfalls farbtechnisch die Post ab.