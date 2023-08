× Die schönsten Movie-Kulissen in der USA erleben

Fast jeder und jede kann Film- oder Serientitel nennen, die mit Nordamerika verbinden. Von Miami Vice bis Breaking Bad – reisen Sie mit uns zu den schönsten und bekanntesten Drehorten in den Vereinigten Staaten...

Kamera läuft und Action! Bei diesem Intro ist klar – es geht um einen Filmdreh. Auf der Leinwand erzählt, braucht jede Geschichte eine passende Kulisse. Mal ehrlich – die meisten USA-UrlauberInnen haben dank Leinwand und Monitor Bilder von dem weitläufigen und abwechslungsreichen Land vor Augen, bevor sie erstmals dort waren. Fast jede und jeder kann Film- oder Serientitel nennen, die man mit Nordamerika verbindet. Wir zeigen nachstehend die bekanntesten Schauplätze.

Asteroid City/Arizona

Die Wüsten von Arizona dienten als Kulisse für Wes Andersons neuesten Science-Fiction-Blockbuster Asteroid City, der seit Juni im Kino läuft. In der Star-besetzten Tragikomödie spielt eine Wüstenstadt die Hauptrolle, in der 3.000 Jahre nach einem Meteoriteneinschlag eine Stargazing Convention stattfindet.

© Getty Images ×

Wüste und Himmel sind für Arizona-Reisende die Attraktionen schlechthin. Im Red Rock State Park von Sedona können sie durch die orangefarbenen Wüsten wandern, die sich vom strahlend blauen Himmel abheben und einen idyllischen Blick auf die aride Landschaft bieten.

Schlaflos in Seattle

30 Jahre ist es her, dass die Welt von der Fernbeziehung zwischen Sam (Tom Hanks) und Annie (Meg Ryan) in Nora Ephrons romantischem Hit Schlaflos in Seattle verzaubert wurde. Nicht nur Fans dieser zeitlosen Liebeskomödie können auf den Spuren des Paares reisen und dabei die faszinierende Stadt zwischen Bergen, Vulkanen und Meer entdecken. Bei einer historischen Kreuzfahrt auf dem Lake Union lässt sich ein Blick auf das berühmte Hausboot zu werfen, auf dem Witwer Sam und sein Sohn Jonah lebten.

© Getty Images ×

Dirty Dancing in North Carolina

Nur zwei Stunden von Charlotte entfernt liegt an den Ausläufern der Blue Ridge Mountains der Lake Lure – ein Ort ultimativer Filmnostalgie. Ein Großteil des beliebten Klassikers Dirty Dancing wurde hier gedreht. Wer will, kann den erhebendsten Moment zwischen Johnny (Patrick Swayze) und Baby (Jennifer Grey) nachempfinden und den geschätzten Partner aus dem See heraus in die Luft stemmen.

© Getty Images ×

Hinter der Kamera in New York City

Auf nach Queens, denn in dem entspannten Stadtteil von New York City steht ein ganz spannungsvolles Museum: das Museum of the Moving Image. Dieses bietet faszinierende Einblicke in den kreativen und technischen Prozess der Produktion, Präsentation und Promotion von Filmen. Ein Museum als Sinneserlebnis, das zudem anhand von rund 1.400 Artefakten zeigt, wie sich das Kino im Laufe der Jahre verändert hat.

© Getty Images ×

Unser Tipp für Cineasten: Eine geführte Bustour von OnLocations durch Manhattan bringt Filmfans darüber hinaus zu über 60 berühmten Drehorten, darunter das Plaza Hotel aus Home Alone 2: Lost in New York und Katz’s Delicatessen, das durch die Szene „I’ll have what she’s having“ im Romantik-Klassiker When Harry Met Sally berühmt wurde.