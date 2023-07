City-Hit Los Angeles: Alle Insider-Tipps aus Hollywood

Das Hollywood-Zeichen steht für Los Angeles und alles, was die Stadt ausmacht, wie kein anderes Symbol. Am 8. Dezember 2023 wird das legendäre Sign 100 Jahre alt und wir verraten die schönsten Wege, um das Zeichen zu entdecken ...

Am 8. Dezember 2023 wird das Hollywood-Zeichen 100 Jahre alt und Los Angeles Tourism lässt bereits jetzt sein bekanntestes Symbol hochleben. Das Wahrzeichen steht für alles, was die Stadt ausmacht, neun von zehn Amerikanern halten es sogar für ein ikonisches amerikanisches Monument, gleichauf mit der Freiheitsstatue. Während die Tage länger und die Temperaturen wärmer werden, lockt Los Angeles mit einer Vielzahl an Outdooraktivitäten und Erlebnissen, die den Panoramablick auf das Wahrzeichen für das perfekte Fotomotiv garantieren.

Den besten Blick erhaschen Besucher jedoch bei geführten Wander- oder Reittouren oder vom Bronson Canyon, bekannt aus der Batman-Fernsehserie der 60er-Jahre. Wer hoch hinaus will, bucht am besten eine Helikoptertour und genießt aus der Vogelperspektive den Blick auf das Hollywood-Zeichen und die Stadt der Engel, die ihm buchstäblich zu Füßen liegt ...

© Getty Images Das berühmte Hollywood-Sign ist das Wahrzeichen der kalifornischen Stadt. ×

Griffith Park

Der Griffith Park ist einer der besten Orte, um das Hollywood-Zeichen zu sehen. Hier finden sich mehrere Wanderwege zum Mt. Hollywood, die meist direkt am filmbekannten Griffith Observatory starten.

Mit einem einzigartigen Blick auf das Hollywood-Zeichen und Downtown Los Angeles werden Wanderer vom beliebten, aber anspruchsvollsten Cahuenga Peak Trail belohnt. Im Bronson Canyon befindet sich nicht nur die Batman-Höhle aus der Superhelden-TV-Serie der 1960er-Jahre, sondern auch eine Reihe von Wanderwegen und verschiedenen Aussichtspunkten mit gutem Blick auf den Schriftzug. Wer statt einem Wanderrucksack lieber den Picknickkorb packt, sollte den Hollywood Lake Park ansteuern. Der Stausee im Park ist mit dem Auto sowie einem kurzen Spaziergang erreichbar und von dort hat man einen direkten Blick auf das Hollywood-Zeichen.

© Getty Images Die Aussicht vom Griffith Park ist spektakulär. ×

Zum Sehen und Gesehen-Werden gilt der Runyon Canyon als der Place to be in Los Angeles. Vor allem von der Spitze des Parks ist das Wahrzeichen in der Ferne gut sichtbar. Bei Erkundungstouren auf eigene Faust sollten Besucher jedoch darauf achten, die Angelenos in den umliegenden Vierteln des Wahrzeichens zu respektieren und den Ausblick von den öffentlich zugänglichen Aussichtspunkten zu genießen.

© Getty Images Runyon Canyon ist der Place to be für Jogger im Griffith Park. ×

Geführte Touren

Bikes and Hikes bietet zwei Outdoor-Touren zum Hollywood-Zeichen an, die zugleich die einzigartige Geschichte der Gegend näher beleuchten. Die 90-minütige „Original Hollywood Sign Tour“ ist ein leichter Spaziergang durch den Griffith Park und führt unterhalb der Buchstaben entlang, während der „Original Hollywood Sign Hike“ über einen etwas steileren Weg hinter dem Hollywood-Zeichen führt. So können Teilnehmer das Wahrzeichen nach zweieinhalb Stunden Wanderung aus der Nähe betrachten.

© Getty Images Downtown LA ist die Innenstadt der Metropole. ×

Ein einzigartiges Erlebnis in Los Angeles sind die geführten Reittouren auf der Sunset Ranch Hollywood, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht spektakuläre Ausblicke auf den Schriftzug bieten.

Eine weitere Möglichkeit, den besten Ausblick zu erhaschen, erleben Besucher auf der einstündigen „Hollywood Sign Tour“ mit Starline Tours: Ein Guide fährt Besucher durch die Seitenstraßen der Hollywood Hills und macht auf schöne Ausblicke auf den Lake Hollywood, Downtown Los Angeles und den Hollywood Boulevard aufmerksam.

Helikopter-Flug

Den Blick von hoch oben, aus der Vogelperspektive, erleben Neugierige mit zahlreichen Helikopter-Touren. So startet die 35-minütige Tour „Hooray for Hollywood“ von Group 3 Aviation am Van Nuys Airport und fliegt Gäste über das Hollywood-Zeichen und die Hollywood Hills.

Auch Orbic Air bietet vom Hollywood Burbank Airport zehnminütige Rundflüge über das Wahrzeichen, die Universal Studios Hollywood und das Griffith Observatorium an. Am Hawthorne Municipal Airport startet die einstündige „Star VIP Tour“ von Star Helicopters, die am Hollywood-Zeichen vorbeifliegt und den Blick über die South Bay bis hin zum Valley freigibt.

Der Queen Mary Heliport in Long Beach ist der Startpunkt für die Helikoptertouren von IEX Helicopters, bei denen Passagiere ein unglaubliches ­Panorama auf das Hollywood-Zeichen sowie weitere Wahrzeichen von der Küste bis zu den Wolkenkratzern von Downtown L. A. erleben können.