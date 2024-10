Herbstferien: Die beliebtesten Ziele im sonnigen Süden

Von Hurghada in Ägypten bis auf die Malediven – die Herbstferien in Österreich führen auch heuer wieder zu einer besonders hohen Nachfrage nach Flugpauschalreisen am Meer. Wir verraten die beliebtesten Ziele 2024.

Am 28. Oktober beginnen hierzulande die Herbstferien. Und Reiseveranstalter TUI hat sich die beliebtesten Reisedestinationen für die Herbstferien angesehen und die Reisetrends der TUI Gäste erhoben. Die einheitlichen Herbstferien in Österreich führen auch heuer wieder zu einer besonders hohen Nachfrage nach Flugpauschalreisen am Meer. Die beliebtesten Urlaubsziele während der Herbstferien sind Hurghada am Roten Meer, Antalya an der türkischen Riviera und die griechische Insel Kreta. Dubai und die Malediven sind heuer die angesagtesten Fernreiseziele.

Mittelstrecken-Ziele

Im aktuellen TUI Herbstferien-Trendcheck 2024 führt auf der Mittelstrecke Hurghada vor Antalya und Heraklion auf Kreta. Zypern und Gran Canaria haben es im Ranking auf der Mittelstrecke ebenfalls unter die Top 5 Destinationen geschafft. Die spanische Insel Gran Canaria hat im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent zugelegt. Im Länder-Ranking liegt derzeit Spanien vor Ägypten und der Türkei. Griechenland schafft es mit einem Plus von 63 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr auf den vierten Platz. Die höchsten Zuwächse in Griechenland verzeichnet die Urlaubsinsel Rhodos.

Hurghada

Hurghada gilt als absolutes Tauch-Paradies. © Getty Images ×

In Hurghada kann man nicht nur an der Küste des Festlandes entspannen, sondern auch auf einer der kleinen, vorgelagerten Inseln – allen voran auf der nur wenige Kilometer von der Küste entfernte Insel Giftun. Traumhafte Strände und flaches, türkisfarbenes Wasser entführen Reisende hier in ein sorgloses Paradies. Um den Sandstrand von Orange Bay oder den Strand Paradise Island an der Südspitze der Insel herum lassen sich unberührte Korallenriffe und große Fischschwärme beim Schnorcheln und Tauchen erkunden. Hier hängen Schaukeln und Hängematten über dem Wasser, in Cocktailbars am Ufer können sich die Besucher die Füße von sanften Wellen umspielen lassen.

Antalya und die türkische Riviera

Die Küste von Antalya aus der Vogelperspektive. © Getty Images ×

Antalya ist mit über einer Million Einwohner nicht nur die größte Stadt an der türkischen Riviera, sondern auch die bekannteste. Bereits im Jahr 158 v. Chr. gegründet, bietet Antalya so einige historische Highlights. Besonders in der Altstadt findet man schöne Plätze und einige interessante Bauwerke. Zu den faszinierendsten Sehenswürdigkeiten gehört das Hadrianstor. Das antike Tor wurde zu Ehren des römischen Kaisers Hadrian gebaut, der im Jahre 130 in Antalya zu Besuch war. Aber auch die Yivli-Minare-Moschee ist von historischer Bedeutung. Besonders auffällig ist das 38 Meter hohe Minarett, das über acht Stockwerke geht.

Neben historischen Bauwerken gibt es in Antalya natürlich auch tolle Naturlandschaften zu bewundern. Ein beliebtes Ausflugsziel sind zum Beispiel die Düden-Wasserfälle, etwa 30 Kilometer von Antalya entfernt. Hier kann man beeindruckende Höhlen besichtigen oder einfach ein schönes Picknick genießen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die traumhaften Strände wie beispielsweise der Konyaalti Beach.

Zwischen Fethiye und Antalya befindet sich die Region Lykien. Der Name bedeutet so viel wie „Land des Lichts“. Hier schimmert das Meer in Azurblau, die Felswände der Göynük-Schlucht leuchten weiß und im Hinterland erstrecken sich saftig grüne Täler, Mandel- und Olivenbäume sowie Jasmin- und Zedernbäume. Der Lykische Weg, der von Fethiye nach Antalya quer durch die unberührte Natur führt, zählt nicht umsonst zu den spektakulärsten Wanderrouten der Türkei.

Wer sich für einen Urlaub an der Südwestküste der Türkei entscheidet, kann sich auf kilometerlange, feine Sandstrände und einsame Kiesbuchten freuen. Der Ilica Beach beispielsweise ist ein feinsandiger Strand bei Çesme an der Türkischen Ägäis. Am Meeresboden entspringt dort eine 55 Grad heiße Thermalquelle, die das Wasser erwärmt und eine heilende Wirkung auf Geist und Körper entfalten soll. Türkisblau und glasklar ist das Wasser der Blauen Lagune Ölüdeniz, die auch wegen des hellen Sandstrands und der sanften Hügel ringsum als ein besonders schönes Stück Natur gilt.

Im südlichen Bereich der Türkischen Riviera wechseln sich Kiesbuchten mit kilometerlangen Stränden ab. Der naturgeschützte Olympos Beach bei Çiralı, hinter dem sich die Ausläufer des Taurusgebirges in den weiten Himmel wölben, ist ein besonders schöner Strand, ebenso der Kleopatra-Strand in Alanya, an dem schon die letzte ägyptische Prinzessin Gefallen gefunden haben soll und an dem sich heute die Surferszene tummelt.

Kreta

Kreta. Im Herbst präsentiert sich die Hellas-Insel von ihrer ruhigeren Seite. © Getty Images ×

Traumstrände und eine unvergleichliche Gastfreundschaft machen den Reiz der schönen Insel aus. Zu den absoluten Highlights der Insel gehören Knossos, der pinke Strand von Elafonissi oder auch der beeindruckende Palmenstrand von Preveli. Matala im Süden der Insel ist zudem der perfekte Ort für alle, die noch immer Hippies im Herzen sind.

Der ROBINSON Ierapetra liegt an einer Steilküste im Süden Kretas direkt an einem zwei Kilometer langen Kiesstrand. In der Sportarena des Clubs mit sechs Tennis- und zwei Padelplätzen, einem Fußballfeld sowie einem Beachvolleyballbereich, lassen sich schnell Gleichgesinnte für ein Match finden. Neu ist ein 25 Meter langer Sportpool in Strandnähe. Zusätzlich werden auf zwei WellFit Aktiv-Ebenen Fitnesskurse und Sporteinheiten für Körper und Geist angeboten.

Fernstrecken-Ziele

Auf der Fernstrecke haben dieses Jahr wieder die Vereinigten Arabischen Emirate die Nase vorne, gefolgt von den Malediven und Mauritius. Auf Platz vier liegt Thailand, gefolgt von den USA.

Traumstrände für jeden Gusto finden sich auf den paradiesischen Inseln Malediven. © Getty Images ×

Für einen entspannten Erholungsurlaub in den Herbstferien bietet TUI noch Restplätze zu attraktiven Preisen auf den Malediven an, wie etwa im Riu Atoll oder im Kuramathi Maldives. Viermal wöchentlich haben TUI Gäste die Möglichkeit, mit dem Nonstopflug von Austrian Airlines ab Wien zur beliebten Inselgruppe im Indischen Ozean zu reisen. TUI Gäste können sich mit der Premium Economy Class für zusätzlich mehr Komfort und Privatsphäre sowie einen gehobenen Service bei ihrer Flugreise auf die Malediven entscheiden. Im Paket inklusive sind bequemere Sitze, die durch raumhohe Wände von der Business und Economy Class abgetrennt sind, ein exquisites Drei- bzw. Vier-Gänge-Menü sowie die Möglichkeit, zwei Gepäckstücke einzuchecken.