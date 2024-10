× Wellness Heaven Awards 2025: Die 10 besten Wellnesshotels Österreichs

Passend zum Herbstanfang wurden jetzt die 10 besten Wellnesshotels des Landes gekürt.

Sobald es draußen etwas kälter wird, rückt Selfcare wieder in den Fokus. Ein Kurzurlaub oder ein Wellness-Wochenende bieten die perfekte Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen und sich rundum zu entspannen. Wie gut, dass Wellnessurlaub in Österreich einen besonders hohen Stellenwert hat. Denn kein anderes Land weltweit kann eine höhere Dichte an 4- und 5-Sterne-Luxus-Wellnesshotels vorweisen.

Hoteltester küren die besten Wellnesshotels

Für den renommierten Wellness Heaven Award wurden insgesamt 106 Wellnesshotels nominiert. Aus diesen wählten die Nutzer bei einem Online-Voting die besten Hotels, wobei über 100.000 Stimmen abgegeben und ausgewertet wurden. Im Rahmen der Wellness Heaven Hoteltests werden mehr als 500 Kriterien in den Hauptkategorien Wellness, Kulinarik, Zimmer, Lage und Service bewertet. Die Hotels schneiden in diesen Kategorien unterschiedlich ab, und nur jene, die in einer Kategorie mehr als 9,50 Punkte erreichen, werden für die Awards nominiert. Sprich: Die Auswahl der Hotelexperten umfasst also wirklich nur die Besten der Besten.

Top-10 Wellnesshotels in Österreich

Insgesamt wurden Hotels in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien und auf den Malediven ausgezeichnet. Wir stellen Ihnen hier die besten Wellness-Adressen in Österreich vor:

1. Interalpen - Hotel Tyrol

© Interalpen ×

An der Spitze der besten Wellnesshotels des Landes liegt das Interalpen - Hotel Tyorl, in Telfs-Buchen, Tirol (9,68 Punkte). Hier trifft alpines Design auf Weitläufigkeit und Vielfalt. Das 5-Sterne Superior Hotel bietet großzügige Zimmer und Suiten und einen über 5.300 m²-großen Wellnessbereich.

2. Alpenresort Schwarz

© Schwarz ×

Auf Platz zwei landet das Alpenresort Schwarz in Mieming, Tirol (9,66). Besonders überzeugen konnte die einzigartige Wasserwelt mit 9 Pools.

3. Bio- und Wellnessresort Stanglwirt

© Stanglwirt ×

Das Luxusbiohotel direkt in Going am Wilden Kaiser besticht nicht nur durch seine idyllische Lage und malerische Landschaft, sondern vor allem mit dem breiten Spa-Angebot.

4. Posthotel Achenkirch

© Posthotel ×

Das Posthotel in Achenkirch am Achensee begeistert mit einer exklusiven Bade- und Saunalandschaft, die sich über 7.000 m² erstreckt. Auch das vielfältige Sportangebot wird hervorgehoben.

5. MOHR life resort

© Mohr Life ×

In dem modernen Lifestyle-Wellnesshotel in Lermoos wird Gästen Wellness, Spa und Beauty der Superlative geboten.

6. Alpin Resort Sacher *****S

© Astoria Seefeld ×

Das 5-Sterne-Superior Hotel unter der Leitung der Grande Dame der Hotellerie Elisabeth Gürtler in Seefeld in Tirol zählt zweifellos zu den besten Hotels des Landes. Ein besonderes Highlight ist die 4.700 m² in- und outdoor Spa Welt.

7. Naturhotel Forsthofgut

© Forsthofgut ×

Europas erstes waldSPA im Salzburger Land erstreckt sich auf rund 5.700 m². Sportpool, Osenpool, Infinity-Aussenpool und zahlreiche Saunen garantieren Entspannung-pur.

8. Mountain Resort Feuerberg

© Mountain Resort Feuerberg ×

Das Mountain Resort Feuerberg in Bodensdorf, Kärnten bietet auf 1.769 m Seehöhe einen einzigartigen Panorama-Blick. Direkt an der Piste gelegen eignet sich das Wellnesshotel auch hervorragend für Wintersport-Fans.

9. Das Central - Alpine . Luxury . Life

© Central Sölden ×

Hier steht 5-Sterne Luxus in legerer, familiärer Atmosphäre an erster Stelle. In dem neuen 5* Summit Spa hat man einen sensationellen Blick über die Dächer von Sölden.

10. Hotel Krallerhof

© Krallerhof ×

Das 5-Sterne-Hotel Krallerhof bietet mit dem neu eröffneten ATMOSPHERE by Krallerhof seinen Gästen ein unvergleichliches Wellness-Angebot. Gestaltet wurde das Spa vom internationalen Star-Architekten Hadi Teherani.