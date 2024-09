× Laut TripAdvisor: Die besten Hotels Österreichs 2024

Diese konnten sich durchsetzen: TripAdvisor kürt die besten Hotels aus Österreich.

Auch in diesem Jahr hat die TripAdvisor-Community im Rahmen der Travellers' Choice Awards die besten Hotels und Restaurants weltweit ausgezeichnet – darunter auch die besten in Österreich. Egal ob Stadt oder Land: Bei den Best of the Best-Auszeichnungen für die heimische Hotellerie ist für jeden etwas passendes dabei.

So funktioniert das TripAdvisor-Ranking

Mit der Travellers' Choice Awards wird höchste Exzellenz in der Reisebranche gewürdigt. Die Auszeichnung wird an Hotels verliehen, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine hohe Anzahl an herausragenden Bewertungen und Meinungen von der TripAdvisor-Community erhalten haben. Weniger als 1 % der acht Millionen Unternehmenseinträge auf Tripadvisor schafft es in diese ausgewählte Gruppe. Das Österreich-Ranking besticht durch herausragenden Service, exzellenten Zimmern und außergewöhnlichem Angebot.

Laut TripAdvisor: Die 10 besten Hotels des Landes

1. Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Tux

© Hotel Alpin Spa Tuxerhof ×

Im Tuxerhof erwartet Gäste eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Entspannung-pur bietet zum Beispiel das Salzwasserpool auf der Dachterrasse mit Bergblick oder das Spa. Outdoor-Aktivitäten wie Skifahren und Wandern runden das Angebot ab.

2. Boutique Hotel Am Stephansplatz, Wien

© Boutique Hotel am Stephansplatz ×

Das elegante Hotel im Herzen Wiens besticht durch saubere Zimmer, luxuriöse Bäder und einer modernen Ausstattung. Vom Frühstücksraum und von den Zimmern in den oberen Etagen haben Gäste einen fantastischen Blick auf den Stephansdom. Ein Fitnesscenter und ein kleines Spa stehen ebenfalls zur Verfügung.

3. Aktiv Panoramahotel Daniel, Sautens

© Aktiv Panoramahotel Daniel ×

Mit einer Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und alpiner Atmosphäre bietet das Hotel ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Skifahren. Das Spa, die exzellente Küche und die Panoramaaussicht machen den Aufenthalt einzigartig.

4. Hotel Altstadt Vienna, Wien

Das Boutique-Hotel im charmanten Spittelberg-Viertel punktet mit einzigartigem Design und künstlerischem Flair. Gäste loben vor allem das exzellente Frühstück und die Nähe zu vielen Sehenswürdigkeiten. Eine Dachterrasse und die familiäre Atmosphäre runden das Angebot ab.

5. The Harmonie Vienna, Wien

Hier wohnen Sie in zentraler Lage mit komfortablen, modernen Zimmern. Das Bio-Frühstück und der tägliche Nachmittagskaffee zählen zu den absoluten Highlights. Ideal für Stadtbesichtigungen, bietet das Hotel auch ein Fitnesscenter und Konferenzräume.

6. Hotel Der Wiesenhof, Pertisau

Perfekt für Skiurlauber mit direktem Pistenzugang. Die geräumigen Zimmer bieten spektakuläre Ausblicke, und das Spa lädt nach einem actionreichen Tag zum Entspannen ein. E-Bike- und Segway-Verleih sowie herausragende Küche machen einen Aufenthalt unvergesslich.

7. Hotel Quellenhof Leutasch, Leutasch

Dieses Hotel bietet saubere, komfortable Zimmer mit herrlichem Blick und einen großzügigen Wellnessbereich mit Saunen, Pools und einem Whirlpool. Die Küche setzt auf regionale Zutaten, und das freundliche Personal sorgt für einen erholsamen Aufenthalt.

8. Mia Alpina - Zillertal Family Retreat, Fügen

Perfekt für Familien mit direktem Zugang zu den Skipisten. Der Dachpool bietet einen wunderschönen Bergblick, hinzu kommt ein breites Freizeitangebot für Kinder. Das Restaurant und der Wellnessbereich garantieren Entspannung für alle.

9. Hotel Mohnenfluh, Lech

In ruhiger Lage mit direktem Pistenzugang bietet das Hotel gemütliche Zimmer mit Balkonen und tollem Blick. Die Küche begeistert mit Bio-Spezialitäten. Sauna, Minigolf und Wandermöglichkeiten runden das Angebot ab.

10. Romantik & Spa Alpen-Herz, Ladis

Dieses Hotel bietet eine romantische Atmosphäre in luxuriösen Zimmern mit Balkon und traumhafter Aussicht. Das Spa mit Sauna und Yogaraum sowie zahlreiche Outdoor-Aktivitäten versprechen Erholung und Abenteuer gleichermaßen. Ideal für einen Paarurlaub!