Neuer Mega-Job für Ex-Hirscher-Coach

Für sein Comeback unter brasilianischer Flagge hat sich Slalom-Ass Lucas Braathen einen der besten Trainer der Welt geholt. Mike Pircher, langjähriger Skitrainer von Rekord-Weltcupsieger Marcel Hirscher, verlässt den ÖSV und übernimmt beim Paradiesvogel aus Norwegen.

Letzten Oktober war Braathen nach einem Wickel mit dem norwegischen Verband unter Tränen zurückgetreten. Doch ein Comeback schien nur eine Frage der Zeit. Anfang März lud Braathen Medienvertreter und Sponsorpartner in den Salzburger Hangar-7 und kündigte seine Rückkehr in der nächsten Saison an - für Brasilien. Inzwischen hat sich der 24-jährige Norweger mit brasilianischer Mutter prominente Unterstützung geholt: Mike Pircher, u.a. früherer Trainer des achtfachen Gesamt-Weltcupsiegers Marcel Hirscher und zuletzt Leiter der "WC4"-Trainingsgruppe im ÖSV, wechselt ins Betreuerteam von Lucas Braathen.

Braathen fühlte sich in Persönlichkeitsrechten eingeschränkt

Braathen, der 2022/23 den Slalom-Weltcup gewonnen hatte, überwarf sich vor dem Start der vergangenen Saison mit dem norwegischen Skiverband. Das nebenberufliche Model hatte sich bei Persönlichkeits- und Vermarktungsrechten eingeschränkt gesehen. Der Konflikt hatte sich daran entzündet, dass Braathen ohne Genehmigung der Norweger für ein Bekleidungsunternehmen geworben hatte.