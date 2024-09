× „The Worlds 50 Best Hotels”: Das ist das beste Hotel der Welt 2024

Das Onlineportal „50 Best“ hat 2024 erneut die weltbesten Hotels ausgezeichnet.

Nachdem diese Woche die besten Pizzen der Welt gekürt wurden, sind jetzt die Hotels dran. Das neuste Ranking des Onlineportals „50 Best“ enthüllt die 50 besten Hotels der Welt. Von glamourösen Rückzugsorten in Asien bis zu atemberaubenden Juwelen am Comer See – die besten Hotels der Welt bieten weit mehr als nur luxuriöse Übernachtungen. Diese Häuser vereinen Gastfreundschaft, atemberaubendes Design, außergewöhnlichen Service sowie exklusive Erlebnisse miteinander. Abgestimmt haben knapp 600 Hotelexperten aus den Branchen Hotellerie, Reisejournalismus und Luxus-Reise.

Die besten Hotels der Welt

Platz 1: Capella Bangkok, Thailand

An der malerischen Chao-Phraya-Flusspromenade gelegen, wurde das Capella Bangkok als das weltweit beste Hotel gekürt. Dieses luxuriöse Anwesen beeindruckt mit seiner Mischung aus zeitgenössischem Design und traditioneller thailändischer Gastfreundschaft. Gäste können exklusive Erlebnisse wie private Meditationssitzungen oder maßgeschneiderte Shopping-Touren genießen.

Platz 2: Passalacqua, Comer See, Italien

Der Zweitplatzierte, das Passalacqua, ist ein traumhaftes Boutique-Hotel am Comer See. Mit seiner intimen Atmosphäre und nur 24 Zimmern bietet es einen unvergleichlichen Rückzugsort. Die spektakulären Gärten und der Panoramablick auf den See sind nur einige der Highlights dieses Hotels.

Platz 3: Rosewood Hong Kong, China

Das Rosewood Hong Kong sichert sich den dritten Platz und besticht durch seine eindrucksvolle Architektur und eleganten Suiten mit atemberaubendem Blick auf den Victoria Harbour. Der exzellente Service und das luxuriöse Ambiente machen es zu einer der besten Adressen in Asien.

Platz 4: Cheval Blanc, Paris, Frankreich

© Instagram @chevalblancparis ×

Dieses Pariser Hotel ist ein Juwel der französischen Haute-Couture im Herzen der Stadt. Direkt an der Seine gelegen, bietet das Cheval Blanc Paris eine perfekte Mischung aus Pariser Eleganz und außergewöhnlichem Service. Seine kunstvoll gestalteten Zimmer und exklusive Restaurants sind ein Highlight für Luxussuchende.

Platz 5: The Upper House, Hongkong, China

© Instagram @upperhouse_hkg ×

The Upper House bietet ein einzigartiges, minimalistisches Design und unvergleichliche Privatsphäre. Dieses elegante Hotel befindet sich in einem der höchsten Gebäude Hongkongs und bietet von den Suiten aus eine spektakuläre Aussicht auf die Skyline der Stadt.

Die Top 50 Hotels der Welt

1. Capella Bangkok, Bangkok, Thailand

2. Passalacqua, Comer See, Italien

3. Rosewood Hong Kong, Hongkong

4. Cheval Blanc, Paris, Frankreich

5. The Upper haus, Hongkong

6. Raffles Singapore, Singapur

7. Aman Tokyo, Tokio, Japan

8. Soneva Fushi, Malediven

9. Atlantis The Royal, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

10. Nihi Sumba, Insel Sumba, Indonesien

11. Claridge’s, London, Großbritannien

12. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok, Thailand

13. Raffles London im The OWO, London, Großbritannien

14. Four Seasons Bangkok am Fluss Chao Phraya, Bangkok, Thailand

15. Hôtel de Crillon, Paris, Frankreich

16. Chablé Yucatán, Chocholá, Mexiko

17. Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, Frankreich

18. Maroma, Riviera Maya, Mexiko

19. Four Seasons Firenze, Florenz, Italien

20. Borgo Santandrea, Amalfi, Italien

21. Desa Potato Head, Bali, Indonesien

22. Bulgari Tokyo, Tokio, Japan

23. The Lana, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

24. Palisander São Paulo, São Paulo, Brasilien

25. The Calile, Brisbane, Australien

26. The Siam, Bangkok, Thailand

27. Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japan

28. Mount Nelson, Kapstadt, Südafrika

29. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexiko

30. The Carlyle, New York, USA

31. La Mamounia, Marrakesch, Marokko

32. Four Seasons Madrid, Madrid, Spanien

33. Capella Singapore, Singapur

34. Four Seasons im Surf Club, Surfside, USA

35. Hotel Bel-Air, Los Angeles, USA

36. Eden Rock, St. Barths, Karibik

37. Aman New York, New York, USA

38. Royal Mansour, Marrakesch, Marokko

39. Amangalla, Galle, Sri Lanka

40. Le Bristol, Paris, Frankreich

41. Gleneagles, Auchterarder, Schottland

42. Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italien

43. Suján Jawai, Rajasthan, Indien

44. Singita – Krüger-Nationalpark, Krüger-Nationalpark, Südafrika

45. Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman

46. The Connaught, London, Großbritannien

47. Der Brando, Tetiaroa, Französisch-Polynesien

48. Hotel Esencia, Tulum, Mexiko

49. The Tasman, Hobart, Australien

50. Kokomo Private Island, Yaukuve Levu Island, Fidschi

Diese Hotels repräsentieren das Beste aus der globalen Hotellerie und bieten luxuriöse Erlebnisse, die weit über herkömmliche Erwartungen hinausgehen.